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Japonya'da 82 milyon maske depolarda bekliyor

Japonya'nın koronavirüs salgınıyla mücadelede tedarik ettiği 82 milyon maske kullanılmadı. "Hesap hatası" iddialarını reddeden Kabine Baş Sekreter Yardımcısı İsozaki, "Tedarik sıkıntısının yaşandığı geçen yıl salgına karşı bu plan etkiliydi" dedi.

31 Ekim 2021 Pazar 08:57
Japonya'da 82 milyon maske depolarda bekliyor

Japonya'da Kabine Baş Sekreter Yardımcısı İsozaki Yoşihiko, 2012-20 dönemi Başbakanı Abe Şinzo'nun ismiyle anılan "Abenomask" maskelerine ilişkin konuştu.

İsozaki, COVID-19'a karşı tedarik edilen yaklaşık 82 milyon maskenin fazlalık olduğunu açıkladı.

"Salgına karşı bu plan etkiliydi"

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"Hesap hatası" iddialarını reddeden İsozaki, "Tedarik sıkıntısının yaşandığı geçen yıl salgına karşı bu plan etkiliydi." dedi.

İsozaki, fazlalık maskelerin kullanımına yönelik kararı hükümetin vereceğini belirtti.

Maskelerin depolarda bekletimesi 5,2 milyon dolar

Kyodo ajansı, 82 milyon maskenin vergi mükelleflerine 11,5 milyar yene (101 milyon dolar), depolarda bekletilmesinin ise 600 milyon yene (5,2 milyon dolar) mal olduğunu yazdı.

Eski Başbakan Abe döneminde oturum kaydına göre her haneye iki adet dağıtılan maskeler, kamuoyunda "dar, küçük ve evlere geç ulaştığı" gerekçesiyle eleştirilmişti.

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