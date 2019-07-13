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Japonya'da 6,1 Büyüklüğünde, Filipinler'in Güneyinde 5,8 büyüklüğünde deprem...can kaybı yok

Japonya'da 6,1 Büyüklüğünde, Filipinler'in Güneyinde 5,8 büyüklüğünde deprem...can kaybı yok

13 Temmuz 2019 Cumartesi 06:37
Japonya'da 6,1 Büyüklüğünde, Filipinler'in Güneyinde 5,8 büyüklüğünde deprem...can kaybı yok

Japonya'nın güneyindeki Okinawa Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, Okinawa Adası'nın kuzey kıyılarında bu sabah sarsıntı meydana geldiği belirtildi.
Deniz yüzeyinin 257 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, adaya bağlı Naha kentinin 346 kilometre kuzeyi olduğu açıklandı.
Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
FİLİPİNLER'İN GÜNEYİNDE 5,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, adanın kuzey kıyılarında yerel saatle 04.50'de bir sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Sarsıntının en fazla adadaki Cagayan de Oro şehrinde hissedildiği kaydedildi.
Depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, tsunami uyarısı da yapılmadı.
 

Son Güncelleme: 13.07.2019 09:54
Anahtar Kelimeler:
Deprem
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