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Japonya Askeri İstihbarat Uydusu Fırlattı

Japonya, askeri istihbarat için kullanılacak bir optik keşif uydusunu uzaya gönderdi.

Japonya Askeri İstihbarat Uydusu Fırlattı

Japonya, askeri istihbarat için kullanılacak bir optik keşif uydusunu uzaya gönderdi.

09 Şubat 2020 Pazar 13:55
Japonya Askeri İstihbarat Uydusu Fırlattı

Japonya, askeri istihbarat için kullanılacak bir optik keşif uydusunu uzaya gönderdi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, uydu Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile Mitsubishi şirketinin ortak geliştirdiği H2A roketiyle Tanegashima Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışın ardından yörünge konumuna başarıyla yerleştiği bildirildi.

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Bunun, H2A roketiyle yapılan 35. başarılı fırlatış olduğu kaydedildi.  

Daha önce 28 Ocak'ta yapılması planlanan fırlatış, rokete nitrojen aktaran borularda görülen sızıntı nedeniyle ertelenmişti.

KUZEY KORE'NİN FÜZE TESİSLERİNİ İZLEYECEK

Uydunun, Japonya'nın Kuzey Kore'nin füze tesislerindeki gelişmeler başta olmak üzere askeri izleme faaliyetleri için kullandığı 2 optik uydudan birinin yerini alması planlanıyor.

Japonya'nın 5'i radar uydusu, 2'si optik uydu olmak üzere 7 askeri keşif uydusu bulunuyor.

Son Güncelleme: 09.02.2020 17:32
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