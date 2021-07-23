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Japonya "antikor kokteyli"nin ülke içi kullanımını onayladı

Japonya'da hükümet, yeni tip koronavirüse karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımını resmen onayladı.

23 Temmuz 2021 Cuma 09:45
Japonya "antikor kokteyli"nin ülke içi kullanımını onayladı

Sağlık Bakanlığı, hafta içinde bünyesindeki Danışman Heyetin onay verdiği antikor kokteylinin, COVID-19'a karşı ülke içi kullanımını resmen kabul etti.

Böylelikle "Remdesivir", "Steroid dexamethasone" ve "Baricitinib" sonrası koronavirüse karşı Japonya'da onay alan 4. ilaç kullanıma girdi.

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Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı

Kokteyl, Kasım 2020'de ABD'de yerel kullanım onayı almış ve virüse yakalanan dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı.

Antikor bileşimi, belirli bir yapıyı tanıyıp ona yapışmak üzere tasarlanan bir protein türü olan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı monoklonal antikorlardan oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antikor Kokteyl
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