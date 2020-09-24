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Japon Ve Güney Kore Liderlerinin Görüşmesinin Ardından

Tokyo, 24 Eylül 20 : Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, aralık ayından bu yana ilk kez görüştüğü Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in\'e iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

24 Eylül 2020 Perşembe 08:58
Japon Ve Güney Kore Liderlerinin Görüşmesinin Ardından
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Tokyo, 24 Eylül 20 : Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, aralık ayından bu yana ilk kez görüştüğü Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakanlık Ofisi (Kantei) açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dahil birçok konuda iş birliğinin sürdürülmesinin ele alındığı görüşmede, Moon yeni görevinde Suga'ya başarılar diledi.

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Görüşmede Suga, ¨Güney Kore son derece önemli bir komşu. Kuzey Kore dahil meselelerin üstesinden gelmek için ABD ile beraberce hareket etmeliyiz.¨ ifadeleri kullandı

Suga'nın, son süreçte iki ülke ilişkilerinin ¨yıpranan ortamında bırakılmaması gerektiğine¨ ilişkin düşüncelerini aktardığı kaydedildi.

Kyodo ajansına göre, aralık ayında Çin’in Chengdu şehrinde bir araya gelen Moon ile önceki başbakan Abe Şinzo arasındaki temastan bu yana iki ülke liderleri ilk kez görüştü.

(AA/HUR/FEZ)
 

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