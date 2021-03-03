banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hak aramak gasp’a dönmemeli
Hak aramak gasp’a dönmemeli
Bu ülke demokratik değil mi?
Bu ülke demokratik değil mi?
Cumhurbaşkanlığı’ndan Covid-19 anketi
Cumhurbaşkanlığı’ndan Covid-19 Anketi
Bence tüm olanlar kovidden değil ki
Bence tüm olanlar kovidden değil...
banner376

Japon milyarder, ay seyahati için kendisine eşlik edecek 8 kişi arıyor

Katılımcılar hiçbir ücret ödemeyecek..

03 Mart 2021 Çarşamba 10:45
Japon milyarder, ay seyahati için kendisine eşlik edecek 8 kişi arıyor
banner337
banner391

Japon milyarder Maezawa Yusaku, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın 2023'te Ay'a düzenleyeceği turistik uçuşta kendisine eşlik edecek 8 kişi aradığını duyurdu.
45 yaşındaki milyarder Maezawa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX üretimi roketle 2023'te Ay'a düzenlenecek "dearMoon" turunun tüm masraflarını karşılayacağını söyledi.
Maezawa, paylaşımında, projeye yönelik düşünceleriyle kendisine eşlik edecek 8 kişinin seçilmesinde aranacak iki kritere ilişkin YouTube kanalındaki videonun izlenmesini istedi.

 "İNSANLIĞA KATKI SUNABİLECEK HER KİŞİYİ DAVET EDİYORUM"
Video mesajında, tüm koltukları satın aldığı için SpaceX turunun özel bir sefer olacağını kaydeden Maezawa, "8 kişi arıyorum, SpaceX üretimi 'Starship' roketiyle gideceğiz. Gitmesi 3 gün ve geri dönmesi 3 gün sürecek. Katılımcılar hiçbir ücret ödemeyecek." dedi.
Maezawa, önceleri tüm dünyada tanınan şarkıcı, dansçı ya da yazar gibi sanatçıları seçmeyi planladığını ancak artık "kreatif bir şey yapan her bireyin sanatçı olarak adlandırılacağını" düşündüğünü söyledi.

banner341
Daha geniş kesimlere ulaşarak dünya genelinde bu geziye katılabilecek kişiler aradığını belirten Maezawa, şunları kaydetti:
"Hangi faaliyet içerisinde olursanız olun, uzaya gidiyorsanız diğer insanlara ve daha geniş topluma bir şekilde yardım etmek için sınırları zorlayabilirsiniz. Bu tarz potansiyele sahip birilerinin olmasını istiyorum. Şu anda yaptığınız işten memnun musunuz? Uzaya giderek daha iyi ve büyük bir şey yapabilir misiniz? Bu size uyuyorsa lütfen bana katılın. Arka planı ne olursa olsun, insanlığa katkı sunabilecek her kişiyi davet ediyorum. Diğer bir kriter ise sefere katılan ve aynı özlemi taşıyan diğer kişileri destekleyecek istek ve beceriye sahip olabilmek. 8 kişinin seçilmesinde bu iki kriter anahtarımız olacak."
Maezawa, video mesajında kendisine yöneltilen "Korkmuyor musunuz?" sorusuna "Biraz korkuyorum ancak merakım daha fazla ve SpaceX ekibi ile Elon'a, teknik kapasitelerine güveniyorum." yanıtını verdi.
BBC'nin haberine göre, Maezawa'nın proje kapsamında Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'a ne kadar para ödediği açıklanmadı.

 

banner360
Son Güncelleme: 03.03.2021 12:27
Anahtar Kelimeler:
Ay SeyahatiJapon Milyarder
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Michelin, dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor
Michelin, dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor
BM Yemen'deki gıda krizinin çözülmesi için çağrı yaptı
BM Yemen'deki gıda krizinin çözülmesi için çağrı yaptı
Avrupa ülkeleri aşı tedariki sorununa çare arıyor
Avrupa ülkeleri aşı tedariki sorununa çare arıyor
BM: Yunanistan sığınmacıları geri iterek uluslararası hukuku ihlal ediyor
BM: Yunanistan sığınmacıları geri iterek uluslararası hukuku ihlal ediyor
AB'den Yunanistan'a 'temel haklara saygı' çağrısı
AB'den Yunanistan'a 'temel haklara saygı' çağrısı
BM barış gücü askerlerine sahte COVID-19 aşısı satıldı
BM barış gücü askerlerine sahte COVID-19 aşısı satıldı
Biden’a “insan hakları” hatırlatması
Biden’a “insan hakları” hatırlatması
1 milyon hayvan ve bitki türünün nesli tükeniyor!
1 milyon hayvan ve bitki türünün nesli tükeniyor!
Tatar, Akademisyenlerle biraraya geldi
Tatar, Akademisyenlerle biraraya geldi
AB Komisyonu aşı sertifikası çalışmalarına hız vermek istiyor
AB Komisyonu aşı sertifikası çalışmalarına hız vermek istiyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim