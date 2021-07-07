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Jamaika İngiltere Kraliçesi'nden tazminat talep edecek

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerden Jamaika, İngiltere'nin transatlantik köle ticaretindeki rolü nedeniyle kurbanlar ve aileleri için Kraliçe 2. Elizabeth'ten tazminat talep etmeye hazırlanıyor.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:00
Jamaika İngiltere Kraliçesi'nden tazminat talep edecek

Jamaika hükümeti, köleliğin zarar verici etkilerinin hala devam ettiğini belirterek Kraliçe 2. Elizabeth ve İngiltere'ye sunulmak üzere tazminat dilekçesi hazırlayacaklarını bildirdi.

Kültür, Toplumsal Cinsiyet, Eğlence ve Spor Bakanı Olivia Grange, yaptığı açıklamada, "Transatlantik köle ticaretinin kurbanları ve torunları için telafi edici adalet arayışına yönelik çabamızda daha fazla adım attığımızı duyurmaktan özellikle memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Söz konusu tazminat dilekçesi adımı, Jamaika'daki muhalefet partisi Halkın Ulusal Partisi (PNP) tarafından da desteklendi.

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PNP lideri Mark Golding, muhalefetin kölelik tazminatı çağrısını oldukça uzun zamandır desteklediği açıklamasında bulundu.

İngiliz tahtının sahibi, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerde devlet başkanı görev ve yetkilerini, kendisi tarafından atanan Genel Valiler aracılığı ile sürdürüyor.

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerde hükümet programı, Başbakanlar tarafından hazırlansa da Kraliçe'nin temsilcisi olarak Genel Valiler tarafından okunuyor. Bu durum, Devlet Başkanı olduğu için hükümetin "Kraliçe'nin hükümeti" olarak kabul edilmesinden kaynaklanıyor. İngiltere'de de Başbakan tarafından hazırlanan programı Kraliçe bizzat kendisi okuyor.

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Son Güncelleme: 07.07.2021 09:16
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