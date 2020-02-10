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Jackie Chan bulana 858 bin TL ödül verecek

Jackie Chan bulana 858 bin TL ödül verecek

10 Şubat 2020 Pazartesi 10:40
Jackie Chan bulana 858 bin TL ödül verecek

Jackie Chan, Corona virüsüne panzehir bulana ödül verecek

Jackie Chan, dünya üzerinde büyük korkuya neden olan Corona virüsüne karşı panzehir geliştiren kişi ya da kişilere 1 milyon yuan (yaklaşık 143 bin dolar) ödül vereceğini açıkladı.

Aksiyon filmlerinin popüler oyuncusu Jackie Chan, Weibo isimli sosyal ağ üzerinden yaptığı açıklamada, Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Corona virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon yuan ödül vereceğini duyurdu.

Chan açıklamasında, “Hangi kişinin ya da kurumun panzehiri geliştirdiği önemli değil. Eğer başarılı olurlarsa kendilerine 1 milyon yuan vererek teşekkür etmek istiyorum. Bu parayla ilgili değil. Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

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“BİLİM VİRÜSÜN ÜSTESİNDEN GELMENİN ANAHTARIDIR”

Chan'in bu girişimi dünyanın hemen her yerinden büyük övgü alırken, Chan daha sonra yaptığı açıklamada ise, “Bilim ve teknoloji virüsün üstesinden gelmenin anahtarıdır. Bence birçok insan benimle aynı düşünceye sahip. Umarım en kısa sürede bir panzehir bulunur” dedi.

Öte yandan, Jackie Chan'ın son filmi Vanguard, Corona virüsünün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında sinemaların kapatılması nedeniyle vizyona çıkamadı. 

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Anahtar Kelimeler:
Jackie ChanCorona Virüs
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