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İtalyan ve Fransızların üçte biri Birleşik Krallık'ın çoktan AB'den ayrıldığını sanıyor

İtalyan ve Fransızların üçte biri Birleşik Krallık'ın çoktan AB'den ayrıldığını sanıyor

19 Şubat 2019 Salı 09:46
İtalyan ve Fransızların üçte biri Birleşik Krallık'ın çoktan AB'den ayrıldığını sanıyor

Birleşik Krallık'ta, ülkenin Avrupa Birliği'nden çıkması, kısaca Brexit en çok tartışılan konu. Peki Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde yaşayanlar Brexit ile ilgili ne kadar bilgiye sahip?

Euronews'ün anketi, kıta halkının Brexit ile pek de ilgilenmediğini ortaya koydu zira İtalyan ve Fransızların neredeyse üçte biri Birleşik Krallık'ın AB'den çoktan ayrıldığını sanıyor.

Euronews adına Populus'un yaptığı ankete göre Birleşik Krallık'ta halkın yüzde 2'si Brexit'in çoktan gerçekleştiğini düşünürken bu oran Fransa'da yüzde 28, Almanya da ise yüzde 12.

Dört ülkeden bin yetişkinin katıldığı ankette ayrıca Avrupalıların Brexit'ten sonrası için neler düşündüğü de araştırıldı.

Brexit'in ada ülkesine ve AB'ye olası etkileri sorulduğunda katılımcıların Brexit'in yansılmalarının nasıl olacağı konusunda net bir fikir sahibi olmadığı ortaya çıktı.

Genele bakıldığında çoğunluk Brexit'in yarardan çok zarar getireceği görüşünde.

Almanların yüzde 59'u, AB'den ayrılmanın Birleşik Krallık'a yıkıcı etkileri olacağını düşünüyor. Fransızların yüzde 41'i aynı görüşe sahipken Birleşik Krallık'ta bu oran yüzde 34'e iniyor.

Anket sonuçlarına göre Birleşik Krallık'ta halkın yüzde 34'ü Avrupa Birliği'ne sıcak bakmazken, yüzde 36'sı birlikle alakalı olumlu düşünüyor. Yüzde 30'luk bir kesim ise AB için 'ne iyi ne kötü' diyor.

Almanların yüzde 56'sı, İtalyanların yüzde 54'ü AB'yi savunurken Fransa'da ise her beş kişiden sadece ikisi AB'ye olumlu yaklaşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Ingilterenin Abden çıkması
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