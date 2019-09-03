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İtalyan STK gemisindeki düzensiz göçmenler karaya çıktı

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran İtalyan sivil toplum kuruluşu (STK) MediterraneaSavingHumans'a ait MareJonio gemisinde kalan son 31 göçmen de tahliye edildi.

İtalyan STK gemisindeki düzensiz göçmenler karaya çıktı

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran İtalyan sivil toplum kuruluşu (STK) MediterraneaSavingHumans'a ait MareJonio gemisinde kalan son 31 göçmen de tahliye edildi.

03 Eylül 2019 Salı 07:05
İtalyan STK gemisindeki düzensiz göçmenler karaya çıktı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Lampedusa Liman Komutanlığının, denizdeki beşinci gününe giren ve psikolojik durumları kötüleşen 31 düzensiz göçmenin tahliyesine izin verdiği belirtildi. Gemidekilerin İtalyan sahil güvenlik ekiplerince adaya taşındığı bildirildi. 
STK'den cumartesi günü "gemideki göçmenlerin psikolojik durumunun kötüleştiği" uyarısı yapılmıştı.
Bu arada, MediterraneaSavingHumans sorumlusu Luca Casarini'nin düzensiz göçmenlere tahliye edileceklerinin haberini verdiği anın görüntüleri polemik konusu oldu.
Göç karşıtı aşırı sağcı politikacı İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı MatteoSalvini, söz konusu görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. 
5 Yıldız Hareketi ile koalisyon hükümeti kurması gündemde olan sol görüşlü Demokratik Parti'ye (PD) göndermede bulunan Salvini, PD'nin iktidara gelmesi durumunda "acil sağlık bahaneleriyle" düzensiz göçün artacağı imasında bulundu.
İçişleri Bakanının kullandığı görüntüleri çeken kameraman FrancescoBellina ise Salvini'nin paylaşımı altına yazdığı yorumda, "Sayın Salvini, eğer videolarımı kullanmak istiyorsanız, lütfen telif hakkı bedelini ve kullanım fiyatını kabul ettikten sonra bunu yapın. Nasılsa paranız var." ifadesini kullandı.
Libya açıklarında geçen hafta 98 göçmeni kurtaran MareJonio gemisinden 29 Ağustos'ta 64 çocuk, kadın ve hasta düzensiz göçmenin tahliye edilmesine izin verilmişti.

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AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN VE STK SORUNU 
Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. 
Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. 
Düzensiz göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.
İtalya ve Malta, "son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri" gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

 

Son Güncelleme: 03.09.2019 10:10
Anahtar Kelimeler:
İtalyan STK Gemisi
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