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İtalyan bilim insanlarından devrim yaratacak HIV aşısı

İtalyan bilim insanlarından devrim yaratacak HIV aşısı

14 Şubat 2019 Perşembe 17:13
İtalyan bilim insanlarından devrim yaratacak HIV aşısı

İtalyan Ulusal Sağlık Enstitüsü, Ulusal HIV / AIDS Merkezi'ne bağlı çalışan bilim insanları AIDS hastalığına yol açan HIV virüsüne karşı devrim niteliğinde bir aşı geliştirdi.

Frontiers in Immunology isimli dergide yayımlanan araştırmanın sonucuna göre, klinik denemeleri, aşının yapıldığı hastalardaki virüs haznelerinde ciddi bir azalma olduğunu gösterdi.

Aşı 92 gönüllüye yapıldıktan sonra denekler sekiz yıl boyunca izlendi.

Barbara Ensoli başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen çalışma, virüs haznelerinin sekiz yıl sonra yüzde 90 oranında azalma gösterdiğini gösterdi.

Ensoli ve beraberindeki araştırmacılar, 10 yılı aşkın süredir HIV-1 Tat adı verilen aşı üzerinde çalışıyor.

Rapor, fonksiyonel tedaviye bakış açısına yeni bir boyut kazandırırken Barbara Ensoli, sonuçları şu sözlerle açıkladı:

"HIV'in fonksiyonel tedavisi için yeni bakış açıları getirecek. Bir diğer deyişle antiretroviral ilaçların kullanımının durmasından sonra bile virüsü kontrol edebilen bir terapi anlamına geliyor. Araştırmalarımızın şu ana kadarki kısmı Tat aşısının güvenli, immünojenik olduğunu kanıtladı. Yani istenen bağışıklık sistemi tepkisini tetikliyor. Ancak tüm bunların ötesinde virüs haznelerini hedefleme yetisi ve oradaki virüs seviyesini düşürebilmesi."

Halen deney aşamasındaki aşı, AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün replikasyonunda kritik rol oynadığı bilinen HIV-1 Tat adlı bir proteini hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
Hıv Aşısı
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