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İtalya’da teleferik kazası: 9 ölü

İtalya'da 1500 metre yükseklikteki teleferiğin düşmesi sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

23 Mayıs 2021 Pazar 16:15
İtalya’da teleferik kazası: 9 ölü
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İtalya’nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesinde bulunan Verbania kentinde 11 kişiyi taşıyan bin 500 metre yükseklikteki teleferik, düştü.

Stresa-Alpino-Mottarone teleferik hattındaki kazanın teleferiğin bağlı olduğu kabloların kopması sonucu meydana geldiği ifade edildi.

EN AZ 9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

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İtalya medyası kazada en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

İtalya’nın itfaiye ve kurtarma hizmeti kurumu Vigili de Fuoco’nun paylaşımında ise kazanın meydana geldiği bölgeye ambulans helikopter sevk edildiği ifade edildi.

Koronavirüs nedeniyle kapatılan ve bir süre önce yeniden kullanıma sokulan Stresa-Mottarone teleferik hattı 2016'da yenilenmişti.

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Son Güncelleme: 23.05.2021 17:07
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