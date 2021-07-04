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İtalya’da son 24 saatte 808 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 808 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 263 bin 317’ye yükseldi.

04 Temmuz 2021 Pazar 20:30
İtalya’da son 24 saatte 808 yeni vaka

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 141 bin 640 corona virüsü testi yapıldığı ve 808 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 263 bin 317'ye ulaştığı kaydedildi.

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 12 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 649'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte bin 706 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 44 bin 664 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 7 kişi azalarak 197'ye geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 53 milyon 386 bin 493 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 19 milyon 960 bin 78 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

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