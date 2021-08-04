İtalya’da siber saldırı: Aşı randevularına erişilemiyor

İtalya'da başkent Roma'nın da bağlı olduğu Lazio bölgesinin resmi web sitesi siber saldırıya uğradı.

Hafta sonundan bu yana koronavirüs aşı randevuları, aşı sertifikaları ve hastane randevularına internet üzerinden erişilemiyor, bu nedenle aşılamanın aksayabileceği vurgulanıyor.

‘Terör saldırısı’ vurgusu

Siber saldırının yurt dışından yapıldığını söyleyen Lazio Bölge Başkanı Nicola Zingaretti olayı bir "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

İtalyan basını, siber saldırıyı düzenleyen bilgisayar korsanlarının Bitcoin ile fidye talep ettiğini yazdı. Zingaretti ise fidye talebi iddialarını yalanladı.