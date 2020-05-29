banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105520
ALTIN
380.873
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4035
EURO
7.5605
banner339
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
BAKANLAR KURULU KARARLARI..
Güvercinlik Kavşağı'nda feci kaza!
FECİ TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Bakıcı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Rumun bize insani konularda bile tahammülsüzlüğü bir kez daha ortaya çıktı
BBC'YE KKTC BASKISI!

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: "sonbaharda İkinci Dalga Olabilir"

Roma, 29 Mayıs 20 (.): İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, sonbaharda enfeksiyonların yayılmasının arttığını ve bu nedenle de yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ikinci dalga olabileceğini belirtti.

29 Mayıs 2020 Cuma 18:25
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro:
banner337
banner345

Roma, 29 Mayıs 20 (.): İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, sonbaharda enfeksiyonların yayılmasının arttığını ve bu nedenle de yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ikinci dalga olabileceğini belirtti.
Brusaferro, Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu oturumuna katılarak, ülkedeki Kovid-19 salgını ve gidişatına dair bilgi verdi.
Sonbaharda, özellikle ekimden sonra üst solunum yolu enfeksiyonlarının yayıldığına ve grip aşısının tavsiye edildiği dönemin başlayacağına işaret eden Brusaferro, damlacık yoluyla bulaşan Kovid-19’un da sonbaharda büyük ölçüde yayılabileceği gibi başka solunum yolu sıkıntılara da neden olabileceğini vurguladı.
Brusaferro, enfeksiyonlara teknik ve bilimsel açıdan mücadele edilmesi gerektiğini fakat mevsimsel etkilerin ayrı bir konu olduğunu ifade ederek, "Ancak sonbaharda bulaşma olasılığının arttığını biliyoruz." dedi.
"SINIRLARIN AÇILMASIYLA YENİ BİR EVREYE GİRİLECEK"

banner341
Ülkede 3 Haziran’da bölgeler arası seyahat ile Schengen ülkelerine sınırların açılmasıyla yeni bir evreye girileceğini belirten Brusaferro, bu dönemde daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.
Brusaferro, salgının ülkedeki sağlık sisteminin gelecek 10 yılını şekillendirmeye yönelik bir fırsat teşkil edebileceğine inandığını söyledi.
Avrupa’da Kovid-19 salgınından ilk ve en ciddi etkilenen yer olan İtalya’da ilk yerleşik vakanın görüldüğü 21 Şubat’tan bugüne kadar 33 bin 142 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
(AA/GÖZ/SEL)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 27 Bin 121'e Yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 27 Bin 121'e Yükseldi
Pakistan Uluslararası Uçuş Yasağını Kaldırdı
Pakistan Uluslararası Uçuş Yasağını Kaldırdı
Kovid-19 hastalığı hafif atlatanlarda bile antikor üretimi sağlıyor
Kovid-19 hastalığı hafif atlatanlarda bile antikor üretimi sağlıyor
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Aa Serbest Foto Muhabirini Yaraladı
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Aa Serbest Foto Muhabirini Yaraladı
Ab'den
Ab'den "stratejik Şirketlere Destek" Adımı...
Beyaz Saray, Twıtter'ı
Beyaz Saray, Twıtter'ı "terörizme, Diktatörlere Ve Dış Propagandacılara İzin Vermekle" Suçladı
Kovid-19'u Önlemek İçin Evde De Maske Takmak Faydalı Olabilir
Kovid-19'u Önlemek İçin Evde De Maske Takmak Faydalı Olabilir
Kovid-19 Salgınında İyileşenlerin Sayısı Dünya Genelinde 2,6 Milyonu Geçti
Kovid-19 Salgınında İyileşenlerin Sayısı Dünya Genelinde 2,6 Milyonu Geçti
Fbı, Trump'ın Eski Danışmanı Walid Phares'i Mısır Devletiyle Bağlantıları Nedeniyle Soruşturmuş
Fbı, Trump'ın Eski Danışmanı Walid Phares'i Mısır Devletiyle Bağlantıları Nedeniyle Soruşturmuş
Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Salgınıyla İlgili Gelişmeler...
Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Salgınıyla İlgili Gelişmeler...

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim