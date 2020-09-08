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İtalya Ve İspanya\'dan Libya\'da Siyasi Diyalog Çağrısı

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI LUİGİ Dİ MAİO:  

08 Eylül 2020 Salı 17:01
İtalya Ve İspanya\'dan Libya\'da Siyasi Diyalog Çağrısı
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İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI LUİGİ Dİ MAİO:  "DOĞU AKDENİZ'DEKİ DURUMU ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ" 
 İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI ARANCHA GONZALEZ LAYA:  "LİBYA'DA, SİYASİ MÜZAKERE ARAMAK, HER TÜRLÜ DIŞ MÜDAHALEYİ ORTADAN KALDIRMAK VE PETROL ÜRETİMİNİ YENİDEN BAŞLATMAYA YÖNELİK KESİN BİR ATEŞKES İÇİN BASTIRMAYA İHTİYAÇ OLDUĞU KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"
Roma, 8 Eylül 20 : İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Libya’da çatışmanın sona ermesi için diplomatik ve siyasi çözümden başka bir yol olmadığını belirtti.
Ev sahibi bakan Di Maio ve konuk İspanyol Bakan Laya, Milano Valiliğinde görüştü, ardından da ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında Di Maio, Milano’nun sadece finans merkezi bir kent olmadığını aynı zamanda Kovid-19 salgınından en çok çeken yerlerden biri olması sebebiyle kente yakınlıklarını göstermek için bugün burada İspanyol mevkidaşıyla görüştüklerini söyledi.
Di Maio, konuk Bakan'ın Libya ziyaretini ve buradaki gelişmelerle, Fransa’nın Ajaccio kentinde yapılacak Avrupa Birliği üyesi 7 Akdeniz ülkesinin (İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Portekiz) bir araya geleceği zirveyi ele aldıklarını anlattı.
Libya’da siyasi çözüm vurgusu yapan Di Maio, "Yapılacak çok şey var. Bu aşama kritik. Kaybedilecek zaman yok. Kritik haftaların önündeyiz umuyorum ki ayların değil. Libya’da çatışmayı çözmenin diplomatik ve siyasi yolundan başka bir yol yok. İtalya olarak farklı taraflarla konuştuğumuz için suçlandık ama biz her zaman derinlemesine düşünmeyi ve diyaloğu canlandırmaya çabaladık." ifadesini kullandı.
Luigi Di Maio, Fas hükümetine de ara buluculuk girişiminden ötürü teşekkür etti.

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İtalyan Bakan, Doğu Akdeniz'e de değinerek, "Doğu Akdeniz’deki durumu endişeyle takip ediyoruz. Biz, pek çok kez tüm dayanışmamızın Yunanistan ve Kıbrıs (Rum kesimi) ile olduğunu söyledik ama burada İspanya ile AB Yüksek Temsilciliğinin tansiyonu düşürmek için taraflarla diyaloğu başlatma temel fikrini desteklemeyi paylaşıyoruz. Ayrıca bölgede istikrar ve güvenlik koşullarını yaratmak için enerji kaynaklarının kullanımı konusunda çözümlerin aranmasına güçlü şekilde inanıyoruz." diye konuştu.
Göç konusunda da İtalya ve İspanya’nın ortak çıkarlara sahip olduğunu dile getiren Di Maio, üye ülkeler arasında eşit sorumluluk ve adil paylaşım, üçüncü ülkelerle ortaklıklar için kaynak tahsisi gibi konularda yeni göç ve iltica anlaşmasının dayanışmayı sağlaması gerektiğine inandıklarını kaydetti.
İSPANYOL BAKAN'IN AÇIKLAMALARI
Konuk Bakan Arancha Gonzalez Laya da "Di Maio ile Libya’da, siyasi müzakere aramak, her türlü dış müdahaleyi ortadan kaldırmak ve petrol üretimini yeniden başlatmaya yönelik kesin bir ateşkes için bastırmaya ihtiyaç olduğu konusunda hemfikiriz. Petrol üretiminin yeniden başlaması, özellikle Kovid-19 karşısında ekonominin yeniden başlamasının en iyi yolu olabilir." diye konuştu.
İspanya Dışişleri Bakanı, Libya’nın içinden geçtiği bu anda bu ülke için hakikat anı olduğunu belirterek, "Libya’da askeri çözüme yer yok. Libya için ithal bir çözüm de yok ve her şeyden de önce kaybedilecek bir zaman yok." dedi.
AB içinde tartışma konusu olan ve Kovid-19'un ekonomideki etkileriyle mücadele için üye ülkelerce onaylanan kurtarma fonuna da değinen Laya, "Kurtarma fonu konusunda İtalya ile birlikte çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. En kısa zamanda bunun onaylanıp, ocak ayından itibaren faaliyete geçmesinin esas olduğuna inanıyoruz. Bu şekilde ulusal planlarımızı koordine edebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
İspanyol Bakan, İngiltere’nin Brexit konusundaki tutumuna karşılık, AB’nin de Londra ve AB arasındaki ilişkileri düzenleyen anlaşma konusunda ısrarcı olduğunu dile getirirken, İngiltere’nin daha önceden kararlaştırılanlara saygılı olacağına güvendiğini söyledi.
(AA/ÖZ/ŞEB)

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