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İtalya Stromboli Yanardağı\'nda Patlama

YANARDAĞ, ÖĞLEDEN SONRA MEYDANA GELEN BÜYÜK BİR PATLAMANIN ARDINDAN KÜL PÜSKÜRTMEYE BAŞLADI

İtalya Stromboli Yanardağı\'nda Patlama

YANARDAĞ, ÖĞLEDEN SONRA MEYDANA GELEN BÜYÜK BİR PATLAMANIN ARDINDAN KÜL PÜSKÜRTMEYE BAŞLADI

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:13
İtalya Stromboli Yanardağı\'nda Patlama

YANARDAĞ, ÖĞLEDEN SONRA MEYDANA GELEN BÜYÜK BİR PATLAMANIN ARDINDAN KÜL PÜSKÜRTMEYE BAŞLADI

Roma, 28 Ağustos 19 : İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nın yakınındaki Eolie takımadalarından Stromboli'deki yanardağın güçlü bir patlamayla kül püskürttüğü bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Stromboli Yanardağı'nda öğle saatlerinde güçlü bir patlama yaşandığı ve yanardağın kül püskürttüğü belirtildi.

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Patlama nedeniyle bölgede yaşayanlar panik yaşarken, evlerin çatılarına kül yağdığı ifade edildi.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Nello Musumeci, yaptığı yazılı açıklamada, gelişmeleri yakından takip ettiğini, başta sivil savunma ekipleri olmak üzere adadaki gönüllülerin iş başında olduğunu ifade etti.

Musumeci, herhangi bir zarar, can kaybı veya maddi zararın bulunmadığı bilgisini de paylaştı.

Yanardağ, 3 Temmuz'da da kuvvetli patlamayla lav püskürtmüş, olay sırasında dağa tırmanan bir turist hayatını kaybetmişti.

(AA/AK/HÖ)

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