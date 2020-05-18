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İtalya İhtiyatlı Şekilde Yeniden Normale Dönüyor

Roma, 18 Mayıs 20 (TAK): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa’da ilk etkilenen İtalya’da 2 ayı aşkın sürenin ardından bugün kademeli normale dönüş çerçevesinde ibadethaneler, mağazalar, müzeler ve pek çok iş yeri yeniden açıldı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:50
İtalya İhtiyatlı Şekilde Yeniden Normale Dönüyor
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Roma, 18 Mayıs 20 (TAK): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa’da ilk etkilenen İtalya’da 2 ayı aşkın sürenin ardından bugün kademeli normale dönüş çerçevesinde ibadethaneler, mağazalar, müzeler ve pek çok iş yeri yeniden açıldı.

İtalya, Başbakan Giuseppe Conte’nin daha önce "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak tanımladığı "2. Aşama"nın yeni dönemine geçildi.

Başbakan Conte’nin dün imzaladığı son kararname çerçevesinde, Kovid-19 salgınına karşı getirilen sıkı tedbirler, bugün itibarıyla biraz daha gevşetildi.

Mağazalar, restoranlar, müzeler, kuaförler ve kilise, cami, sinagog gibi ibadethaneler de sosyal mesafe ve hijyen koşulları çerçevesinde giriş-çıkışlar düzenlenerek yeniden açıldı.

Ayrıca son kararnameyle sokağa çıkış kısıtlamaları ve izin belgesi uygulamasına da son verilirken, bölge içinde seyahate izin çıktı. Ülke içinde bölgeler arası seyahate ise 3 Haziran’dan sonra izin verilecek.

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BAŞKENT CADDELERİ HAREKETLENDİ

Roma'da ünlü mağazaların bulunduğu Via dei Condotti Caddesi'nde, yeniden açılış hareketliliği ve bazı müşterilerin mağazalara ilk giren olmak için sabah saatlerinde sıra oluşturması dikkati çekti.

Bazı sokak sanatçılarının da cadde ve meydanlara döndüğü gözlendi.

Bu arada, İtalya ile beraber salgına karşı alınan önlemleri uygulayan Roma’ya komşu Vatikan'da da ünlü Aziz Petrus Bazilikası, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği ayinle yeniden kapılarını açtı.

Kovid-19 salgının eski kıtada ilk etkilediği İtalya’da, 21 Şubat'tan bugüne kadar 31 bin 908 kişi hayatını kaybetti.

(AA/FG)

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