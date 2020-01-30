İtalya\'daki Gemide Corona Virüsü Şüphesi…

İTALYA'DA BİR YOLCU GEMİSİ CORONA VİRÜSÜ ŞÜPHESİYLE LİMANA ÇEKİLDİ. 5 BİN 200 YOLCU TAŞIYAN GEMİDE 30 DA TÜRKİYE VATANDAŞI BULUNUYOR

Ankara, 30 Ocak 20 : İtalya'da corona virüsü alarmı var. 5 bin 200 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi Çinli bir çiftin sağlık durumu nedeniyle Roma yakınlarındaki Civitavecchia limanına demir attı.

Çiftin corona virüse yakalanmış olma ihtimali değerlendiriliyor. Gemide mürettebatla birlikte 6 binden fazla insanın olduğu belirtildi.

Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu NTV canlı yayınında konuştu.

Abitağaoğlu gemide 30 Türk yolcunun bulunduğunu aktardı. İlk bilgilere göre gemideki Türkiyeli yolculardan sağlık durumu iyi.

Türk yetkili Çinli çifte test yapıldığını birkaç saate sonucun geleceğini söyledi. Karantinaya alınan gemiden iniş yapılamıyor.

Ercan Abitağaoğlu, Çinli çiftin Hong Kong'da yaşadığını ve 27 Ocak'ta gemiye bindiğini söyledi.

Gemideki Türk yolcuların ise 25 Ocak'ta gemiye biniş gerçekleştirdiği aktarıldı.

(NTV/HUR/ÖK)