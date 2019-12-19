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İtalya\'da Mafyaya Yönelik Operasyonda 334 Kişi Yakalandı

Roma, 19 Aralık 19 : İtalya’nın güneyindeki Calabria bölgesinde, mafyaya yönelik operasyonda aralarında eski parlamenter, avukatlar ve kamu çalışanlarının bulunduğu 334 kişi gözaltına alındı.

İtalya\'da Mafyaya Yönelik Operasyonda 334 Kişi Yakalandı

Roma, 19 Aralık 19 : İtalya’nın güneyindeki Calabria bölgesinde, mafyaya yönelik operasyonda aralarında eski parlamenter, avukatlar ve kamu çalışanlarının bulunduğu 334 kişi gözaltına alındı.

19 Aralık 2019 Perşembe 14:55
İtalya\'da Mafyaya Yönelik Operasyonda 334 Kişi Yakalandı

Roma, 19 Aralık 19 : İtalya’nın güneyindeki Calabria bölgesinde, mafyaya yönelik operasyonda aralarında eski parlamenter, avukatlar ve kamu çalışanlarının bulunduğu 334 kişi gözaltına alındı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, jandarma, bu sabah erken saatlerde Calabria bölgesinde etkin olan "Ndrangheta" mafyasının özellikle Vibo Valentia kenti merkezli İtalya ve yurt dışındaki yapılanmasına yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında merkez sağ parti Forza Italia’dan eski senatör Giancarlo Pitelli ile çok sayıda avukat, kamu görevlisi ve masonun da bulunduğu 334 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Soruşturma kapsamında toplam 416 kişinin, mafyaya üye olmak, cinayet, haraç, tefecilik, kara para aklama suçlamalarıyla sorgulandığı belirtildi.
Operasyona ülke genelinde 2 bin 500 güvenlik görevlisi katılırken, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan’da da yerel polisin desteğiyle bazı gözaltılar olduğu ifade edildi.
(AA/ÖZ/GÜL)
 

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