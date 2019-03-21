İtalya\'da Mafya Karşıtı Gösteri

Roma, 21 Mart 19 : İtalya'nın kuzeyindeki Padova kentinde 50 bin kişi mafya örgütlerine karşı gösteri düzenledi.

İtalya'da toplumsal hayatın en önemli sorunlarından biri olarak gösterilen mafya örgütlerine karşı 1996 yılında başlatılan "Mafyanın Masum Kurbanlarını Anma Günü" etkinliklerinin 24'üncüsü Padova kentinde yapıldı.

Libera Derneğinin öncülüğünde düzenlenen gösteriye 50 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, İtalya'nın farklı şehirlerinden gelen binlerce gencin ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı gösteri sırasında mafya kurbanı olan bin 111 kişinin isimlerinin okunduğu bildirildi.

Gösteriye katılan Mafya ile Mücadele Savcısı Federico Cafiero de Raho da "Ekonominin zaman zaman kirlendiğini ve sağlıklı şirketlerin mafyanın eline düştüğünü görüyoruz. Ekonomi yönetiminin mafyanın eline geçmesi riskiyle karşı karşıyayız." dedi.

İtalyan Savcı, girişimcilerin rastladıkları normal olmayan her durumu polise ve yargıya bildirmesinin, mafyaya karşı anında müdahalede büyük önem arz ettiğini söyledi.

Bu arada, "Mafyanın Masum Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımlayan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da "Toplumu çetelerden kurtarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

(AA/FG)