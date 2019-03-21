banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103176
ALTIN
230.456
DOLAR
5.4713
STERLİN
7.1763
EURO
6.2179
İlişen 1 gün daha tutuklu kalacak
İLİŞEN 1 GÜN DAHA TUTUKLU...
Gazimağusa’da ölüm
GAZİMAĞUSA’DA ÖLÜM
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Evliya hayata tutunamadı
EVLİYA HAYATA TUTUNAMADI
banner307
Flaş Haber
Evliya hayata tutunamadı
Kapat

İtalya\'da Mafya Karşıtı Gösteri

Roma, 21 Mart 19 : İtalya\'nın kuzeyindeki Padova kentinde 50 bin kişi mafya örgütlerine karşı gösteri düzenledi.

İtalya\'da Mafya Karşıtı Gösteri

Roma, 21 Mart 19 : İtalya\'nın kuzeyindeki Padova kentinde 50 bin kişi mafya örgütlerine karşı gösteri düzenledi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:31
İtalya\'da Mafya Karşıtı Gösteri

Roma, 21 Mart 19 : İtalya'nın kuzeyindeki Padova kentinde 50 bin kişi mafya örgütlerine karşı gösteri düzenledi.

İtalya'da toplumsal hayatın en önemli sorunlarından biri olarak gösterilen mafya örgütlerine karşı 1996 yılında başlatılan "Mafyanın Masum Kurbanlarını Anma Günü" etkinliklerinin 24'üncüsü Padova kentinde yapıldı.

Libera Derneğinin öncülüğünde düzenlenen gösteriye 50 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, İtalya'nın farklı şehirlerinden gelen binlerce gencin ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı gösteri sırasında mafya kurbanı olan bin 111 kişinin isimlerinin okunduğu bildirildi.

Gösteriye katılan Mafya ile Mücadele Savcısı Federico Cafiero de Raho da "Ekonominin zaman zaman kirlendiğini ve sağlıklı şirketlerin mafyanın eline düştüğünü görüyoruz. Ekonomi yönetiminin mafyanın eline geçmesi riskiyle karşı karşıyayız." dedi.

İtalyan Savcı, girişimcilerin rastladıkları normal olmayan her durumu polise ve yargıya bildirmesinin, mafyaya karşı anında müdahalede büyük önem arz ettiğini söyledi.

Bu arada, "Mafyanın Masum Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımlayan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da "Toplumu çetelerden kurtarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

(AA/FG)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab Liderler Zirvesinde Gündem Brexit
Ab Liderler Zirvesinde Gündem Brexit
Musul’da Can Kaybı 55’e Yükseldi
Musul’da Can Kaybı 55’e Yükseldi
Musul’da Feribot Battı: 40 Ölü
Musul’da Feribot Battı: 40 Ölü
İngiltere'de Camilere Balyozlu Saldırı
İngiltere'de Camilere Balyozlu Saldırı
Mozambik'te 15 Bin Kişi Kurtarılmayı Bekliyor
Mozambik'te 15 Bin Kişi Kurtarılmayı Bekliyor
Guiado'nun Yardımcısının Gözaltına Alındığı İddiası
Guiado'nun Yardımcısının Gözaltına Alındığı İddiası
Mısır'da Fabrikada Patlama: 10 Ölü
Mısır'da Fabrikada Patlama: 10 Ölü
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Yeni Kapsayıcı Hükümet Kararı
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Yeni Kapsayıcı Hükümet Kararı
Öğrencilerden 3. Uluslar Arası Gazimağusa Sanat Festivali’ne Ziyaret
Öğrencilerden 3. Uluslar Arası Gazimağusa Sanat Festivali’ne Ziyaret
Çin'de Kimya Tesisinde Patlama: 6 Ölü
Çin'de Kimya Tesisinde Patlama: 6 Ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim