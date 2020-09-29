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İtalya\'da Kovid-19 Salgınında Son 24 Saatte 1648 Vaka Tespit Edildi

Roma, 29 Eylül 20 : İtalya\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 1648 yeni vaka görüldü.

29 Eylül 2020 Salı 19:21
İtalya\'da Kovid-19 Salgınında Son 24 Saatte 1648 Vaka Tespit Edildi
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Roma, 29 Eylül 20 : İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 1648 yeni vaka görüldü.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1648 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla, salgın başından bu yana vaka sayısı 313 bin 11 oldu. 

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Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 50 bin 630'a yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 271'e ulaştı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 24 artarak, 35 bin 875'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 1316 artarak, 226 bin 506 oldu.

Bu arada, Yüksek Sağlık Enstitüsüne göre, ülkede son bir ayda kaydedilen 39 bin 877 vakanın yaş ortalaması 41 oldu.

(AA/HUR/FEZ)
 

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