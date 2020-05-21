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İtalya\'da Kovid-19\'dan Ölenlerin Sayısı 32 Bin 486\'ya Yükseldi

ÜLKEDE SON 24 SAATTE 156 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

21 Mayıs 2020 Perşembe 20:13
İtalya\'da Kovid-19\'dan Ölenlerin Sayısı 32 Bin 486\'ya Yükseldi
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ÜLKEDE SON 24 SAATTE 156 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Roma, 21 Mayıs 20 : İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 32 bin 486'ya yükseldi. 
Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1792’lik düşüşle 60 bin 960’a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 228 bin 6 oldu.
İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 278’lik artışla 134 bin 560'a çıktı.

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Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 156 artarak 32 bin 486'ya ulaştı.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 676 olan sayı, bugün 640'a geriledi.
Sivil Savunmanın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 243 bin 398 test yapıldı.
Ülkede bugüne kadar salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 65 oldu.
(AA/AK/SEL)
 

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