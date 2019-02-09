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İtalya\'da İşçiler Meydanlarda

ÜLKENİN EN BÜYÜK İŞÇİ SENDİKALARI, İTALYAN EKONOMİSİNİN DURGUNLUĞA GİRMESİNİN ARDINDAN BAŞKENT ROMA\'DA MEYDANLARA İNEREK KOALİSYON HÜKÜMETİNE

İtalya\'da İşçiler Meydanlarda

ÜLKENİN EN BÜYÜK İŞÇİ SENDİKALARI, İTALYAN EKONOMİSİNİN DURGUNLUĞA GİRMESİNİN ARDINDAN BAŞKENT ROMA\'DA MEYDANLARA İNEREK KOALİSYON HÜKÜMETİNE

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:02
İtalya\'da İşçiler Meydanlarda

ÜLKENİN EN BÜYÜK İŞÇİ SENDİKALARI, İTALYAN EKONOMİSİNİN DURGUNLUĞA GİRMESİNİN ARDINDAN BAŞKENT ROMA\'DA MEYDANLARA İNEREK KOALİSYON HÜKÜMETİNE "EKONOMİ POLİTİKASINI DEĞİŞTİR" ÇAĞRISI YAPTI

Madrid, 9 Şubat 19 : İtalya\'nın önde gelen işçi sendikaları İtalyan Genel İş Konfederasyonu (Cgil), İtalyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Cisl) ve Ulusal İşçi Sendikalarının (Uil) çağrısıyla meydanlara inen binlerce işçi, "İşte gelecek" sloganıyla başkent Roma\'da gösteri düzenledi. 

İtalyan Genel İş Konfederasyonu, İtalyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Ulusal İşçi Sendikaları, ülke ekonomisinin durgunluğa girmesi sonrası Roma\'da düzenlenen gösteride koalisyon hükümetine ekonomi politikasını değiştirme çağrısı yaptı.

Cisl Genel Sekreteri Annamaria Furlan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümet, sanal hayattan çıkıp gerçek dünyaya, iş dünyasına dönmeli. Ekonomi çizgisini değiştirmeli. Ekonomik daralma var ve hükümet kesinlikle yönünü değiştirmeli. İtalyanların yıllardır bulunduğu özveriden sonra ülke ekonomisinin yine küçülmeye girmesine izin veremeyiz. Hükümet sendikaları karşısına almamalı çünkü bu kadar karışık bir sorunu hiç kimse yalnız çözemez." dedi.  

İtalyan ekonomisinin 2018\'nin son iki çeyreğinde daraldığını, endüstriyel üretimin çöktüğünü, ekonomik verilerin olumsuz olduğunu vurgulayan Furlan, "Altyapıların durdurulması ülkede tamiri çok zor riskler yaratıyor. Yaklaşık 400 bin kişiye istihdam sağlayan şantiyelerin hemen açılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Cigl Genel Sekreteri Maurizio Landini de geçmiş hükümetlerde olduğu gibi mevcut hükümetin de İtalyan ekonomisindeki sorunlara "miyop baktığını" savundu. İtalyan ekonomisinin temelindeki sorunlara halen inilmediğini vurgulayan Landini, AB ile yapılan uzun müzakereler sonrasında kabul edilen bütçenin, İtalyan ekonomisini daralmadan kurtaramayacağını, "hükümetin politikasını değiştirmemesi halinde ekonominin duvara toslayacağını" ifade etti.

Roma\'daki San Giovanni Meydanı\'nda toplanan işçiler de attıkları sloganlar ve taşıdıkları dövizlerle, durgunluğa giren ve 2019 yılında sadece yüzde 0,2\'lik büyümenin öngörüldüğü İtalyan ekonomisinde değişikliğe gidilmemesi halinde geleceğin büyük riskler taşıdığı mesajını verdi.

(AA/ÖZ/HÖ)

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