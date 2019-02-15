Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102715
ALTIN
224.215
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8102
EURO
5.9542
10 gün hapis yatacak
10 GÜN HAPİS YATACAK
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
KAVGA ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
Sürücülerin dikkatine
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
banner282

İtalya\'da İlk Kez Bir Plajda Sigara İçmek Yasaklanıyor

Roma, 15 Şubat 19 : Venedik kenti yakınlarındaki Bibione Plajı\'nda gelecek Mayıs ayından itibaren sigara içmek tamamen yasak olacak. 8 km\'lik plajda yalnızca denizden 300-400 metre kadar uzakta ve havaalanlarındaki gibi özel bölmelerde sigara içme alanı olacak.

İtalya\'da İlk Kez Bir Plajda Sigara İçmek Yasaklanıyor

Roma, 15 Şubat 19 : Venedik kenti yakınlarındaki Bibione Plajı\'nda gelecek Mayıs ayından itibaren sigara içmek tamamen yasak olacak. 8 km\'lik plajda yalnızca denizden 300-400 metre kadar uzakta ve havaalanlarındaki gibi özel bölmelerde sigara içme alanı olacak.

15 Şubat 2019 Cuma 15:56
İtalya\'da İlk Kez Bir Plajda Sigara İçmek Yasaklanıyor

Roma, 15 Şubat 19 : Venedik kenti yakınlarındaki Bibione Plajı'nda gelecek Mayıs ayından itibaren sigara içmek tamamen yasak olacak. 8 km'lik plajda yalnızca denizden 300-400 metre kadar uzakta ve havaalanlarındaki gibi özel bölmelerde sigara içme alanı olacak.

"Deniz havasını içine çek" adlı bir proje kapsamındaki uygulamayla hem plaj ve denizin sigara izmaritlerinden korunması hem de plaja giden kişilerin sigara dumanı solumasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Proje, Dünya Sağlık Örgütü ve İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

Sigara yasağını delenlere uygulanacak yaptırımlar ve elektronik sigaraların da yasağa dahil olup olmayacağı ise Mayıs ayına kadar belirlenecek.

İtalyan basını, Bibione'nin İtalya'da böyle bir yasak uygulanan ilk plaj olacağını yazdı.

Bibione Plajı'nın bağlı olduğu San Michele al Tagliamento Belediyesi Başkanı Pasqualino Codognotto, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Bizim için mesele yasak koymak değil, tatilleri için bizi tercih eden kişilere, sağlığa zararlı maddelere maruz kalmadan temiz deniz havası soluma fırsatı vermek" dedi. Belediye Başkanı, bu uygulamanın karşılıklı saygıya dayalı bir kültürü teşvik etme amacı taşıdığını da söyledi.

Sigara izmaritlerinin doğada yok olması için gerekli süre 10 yıla kadar varıyor.

Yılda 5 milyondan fazla kişinin gittiği Bibione, İtalya'nın en çok ziyaret edilen plajları arasında yer alıyor.

(BBC/FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya Hükümetinden Franco'nun Ailesine 15 Gün Süre
İspanya Hükümetinden Franco'nun Ailesine 15 Gün Süre
İtalya'da Aşırı Sağ Partiden
İtalya'da Aşırı Sağ Partiden "ab'den Çıkabiliriz" Söylemi
Trump, 24 Saat İçinde Suriye Açıklaması Yapacak
Trump, 24 Saat İçinde Suriye Açıklaması Yapacak
Çin Everest'e Tırmanmayı Yasakladı, Gerekçe Zirvedeki 8 Ton Çöp
Çin Everest'e Tırmanmayı Yasakladı, Gerekçe Zirvedeki 8 Ton Çöp
Vogue'un Moda Editörü, 'efendi Ve Köleleri' Pozu Nedeniyle İstifa Etti
Vogue'un Moda Editörü, 'efendi Ve Köleleri' Pozu Nedeniyle İstifa Etti
Brent Petrol Yılın Zirvesinde
Brent Petrol Yılın Zirvesinde
Centcom Komutanı: Trump'ın Abd Askerlerini Suriye'den Çekme Kararı Yanlış
Centcom Komutanı: Trump'ın Abd Askerlerini Suriye'den Çekme Kararı Yanlış
Çöp işleme tesisinde kayak keyfi
Çöp işleme tesisinde kayak keyfi
Atlı jimnastik
Atlı jimnastik
Fransız bir erkeğe 'cinsel saldırı' ile suçlanan Vatikan Paris Büyükelçisi'ne soruşturma
Fransız bir erkeğe 'cinsel saldırı' ile suçlanan Vatikan Paris Büyükelçisi'ne soruşturma

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim