İtalya’da Bolonez Soslu Makarna Tartışması

Roma, 11 Mart 19 : İtalya'da Bologna Belediye Başkanı Virginio Merola'nın kentin meşhur yemeği olarak bilinen bolonez soslu makarnanın bu şehre ait olmadığını ileri sürmesi tartışma konusu oldu.

Merola, dünyanın en büyük yemek temalı fuarı FICO Eataly World öncesinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geleneksel yemeğin varlığını reddederek, bolonez soslu makarnanın 'yalan haber' olduğunu yazdı: "Bütün dünyada bizim olmayan bir yemek ile meşhur olmak tuhaf."

İnsanlardan bu yemeğin fotoğrafını kendisine göndermelerini isteyen Merola, "Elbette bunun insanların bu şehre çekmesi bizi mutlu ediyor. Ancak biz geleneksel mutfağımızın parçası olan kaliteli yemeklerle bilinmeyi tercih ederdik." ifadelerini kullandı.

Euronews'e konuşan Belediye Başkanı Merola, "Bizim olmayan bir şey için meşhur olmak tuhaf bir duygu. Tabi ki dikkat çekiyor olmak güzel. Ama biz daha çok yemeklerimizin kalitesi için bilinir olmayı isterdik." dedi.

İtalya genelinde daha çok Bologna'da yaygın olarak yapılan ve 'Ragu' olarak bilinen et bazlı sosla yapılan yemek, tagliatelle ile servis ediliyor.

(EURONEWS/FG)