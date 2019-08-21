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İtalya\'da Başbakan Conte İstifa Etti

Roma, 21 Ağustos 19 : İtalya\'da Başbakan Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella\'ya istifasını sundu. 

İtalya\'da Başbakan Conte İstifa Etti

Roma, 21 Ağustos 19 : İtalya\'da Başbakan Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella\'ya istifasını sundu. 

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00
İtalya\'da Başbakan Conte İstifa Etti

Roma, 21 Ağustos 19 : İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sundu. 
Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada istifa edeceğini açıklayan Başbakan Conte, Senatodaki görüşmelerin ardından akşam saatlerinde cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye gitti. 
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede Başbakan Conte, başında olduğu hükümetin istifasını sundu." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, yeni hükümet kuruluncaya kadar Conte hükümetinin görevine devam edeceği belirtildi.
SİYASİ İSTİŞARELER YARIN BAŞLIYOR
Öte yandan Cumhurbaşkanı Mattarella'nın hükümet krizine çözüm bulmak için siyasi istişarelerine, yarın yerel saatle 16.00'da, sırasıyla parlamento başkanları ve parlamentodaki siyasi parti temsilcileriyle görüşerek başlayacağı belirtildi. 
Mattarella'nın istişareleri perşembe günü de devam edecek. 
İtalya'da teamüller gereği, Cumhurbaşkanı, parlamento başkanları ve parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle, mevcut yasama döneminde parlamentonun her iki kanadında hükümet oluşturabilecek çoğunluk olup olmadığına bakacak. 
Yerel basında, parlamentodaki sandalye sayılarına bakıldığında en çok sandalyesi olan M5S ile ana muhalefetteki sol görüşlü PD ve bazı partilerin katılımıyla yeni bir hükümetin kurulabileceği senaryoları dile getiriliyor.
Ancak bu senaryoda da M5S ile PD arasında yıllardır süren karşıtlıklar nedeniyle iki partinin bir hükümet kurup kuramayacağı ayrı merak konusunu oluşturuyor. 

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Cumhurbaşkanı Mattarella'nın siyasi istişarelerinden bir sonuç çıkmaması durumunda, parlamentoyu feshedebileceği ve ülkenin ekim sonunda erken seçime gitmesinin önünü açabileceği ifade ediliyor.
KRİZ NASIL GELİŞTİ
Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.
Son aylarda fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senatoda 8 Ağustos'ta yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca Lig lideri MatteoSalvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.
Salvini'nin bu çıkışı koalisyon ortağı M5S ve Başbakan Conte'nin sert tepkisini çekmişti.
Lig Partisinin buna ek olarak Conte için güvenoyu istemesi tansiyonu yükseltmiş, bunun bir an önce yapılması için bastırması Senatonun olağanüstü toplanmasına yol açmıştı.
Senato Genel Kurulunda geçen hafta yapılan olağanüstü toplantıda Lig'in verdiği güvenoyunun öne alınmasına yönelik önergeler reddedilmişti. Gözler, daha önce 20 Ağustos'ta hükümet krizine ilişkin Senatoya hitap edeceği açıklanan Başbakan Conte’ye çevrilmişti. Conte de bugün hükümet deneyiminin bugün sona erdiğini duyurarak, istifa edeceğini açıklamıştı.
(AA/AK/FEZ)
 

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