İtalya Başbakanı Conte:

Roma, 21 Mayıs 20 (TAK): İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair önlemleri gevşettikleri bu dönemin ekonomide "motoru yeniden çalıştırma zamanı" olduğunu ve aşı bulununcaya kadar bekleyemeyeceklerini söyledi.

Başbakan Conte, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde, bugün üç ayı geride bırakan Kovid-19 acil durumuna ilişkin bilgi verdi.

Virüsle mücadelenin ilk aşamasında aldıkları önlemlere ilişkin Conte, "Belki herkes, temel hakları etkilemesi muhtemel acı verici bu kararları alamazdı. Bugün 1. aşamada yaptığımız tercihlerin vicdanen doğru olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi acil durumun en akut aşamasının üstesinden gelme zamanı, ekonomide ve üretimde motoru yeniden çalıştırmanın zamanı." diye konuştu.

Conte, önlemlerin kademeli olarak gevşetildiği 2. aşamaya sorumluluk ve güvenle geçtiklerini vurgulayarak, "Bulaşma eğrisinin yeniden artabileceğinin farkındayız ancak bunu hesapladık ve hepsini gözlem altında tutacağız. Yeniden açılışın risklerini kabul etmemiz lazım, aşı bulununcaya dek bekleyemeyiz. Aksi takdirde üretken sosyal doku onarılamaz şekilde tehlikeye girer." ifadelerini kullandı.

Salgından ciddi şekilde etkilenen turizm sektörünün toparlanması için Avrupa Birliği'nden gelecek finansmanın netleşmesini beklediklerini aktaran Conte, "Tüm vatandaşları, tatillerini İtalya'da geçirmeye davet ediyorum. Henüz görmediğimiz güzellikleri keşfedelim. Zaten bildiklerimizi yeniden ziyaret ederek tadını çıkarıyoruz." dedi.

(AA/FG)