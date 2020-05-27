İtalya, Ab\'nin 750 Milyar Avroluk Kurtarma Paketi Teklifini Olumlu Buluyor

Roma, 27 Mayıs 20 : İtalya Başbakanı GiuseppeConte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkileriyle mücadele için teklif ettiği 750 milyar avroluk kurtarma paketini olumlu bulduğunu bildirdi.

Başbakan Conte, AB Komisyonu Başkanı Ursulavon der Leyen'in bugün Avrupa Parlamentosu'nda (AP) açıkladığı AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı ile Kovid-19 ekonomik kurtarma paketini içeren tekliflerini, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

Başından beri buna inandıklarını ifade eden Conte, "Brüksel'den mükemmel sinyal. Tam olarak İtalya'nın belirttiği yönde bir ilerleme. 500 milyar hibe, 250 milyar kredi, bunlar uygun rakamlar. Şimdi bunun üzerindeki müzakereyi hızlandıralım ve kaynakların yakında serbest kalmasını sağlayalım." ifadelerini kullandı.



Von der Leyen, AP’deki konuşmasında, güvenli bir gelecek için hızlı biçimde cesur adımlar atılması gerektiğine işaret ederek, "Komisyon, AB'nin uzun dönem bütçesinin 1,1 trilyon avro olmasını ve 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma enstrümanı kurulmasını teklif ediyor." diye konuşmuştu.AB Komisyonu'nun teklif ettiği fonun, salgından en fazla etkilenen AB ülkelerinden İtalya'ya 81,8 milyar avroluk hibe ve 90,9 milyar avroluk kredi, İspanya'ya 77,3 milyar avro hibe, 63,1 milyar avro kredi ve Fransa'ya 38,7 milyar avro hibe sağlaması planlanıyor.(AA/ÖZ/ŞEB)