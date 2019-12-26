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İtalya'ya düzensiz göçmen gelişleri azaldı

İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı önceki yıllara göre azalarak 11 bin 439'a geriledi.

İtalya'ya düzensiz göçmen gelişleri azaldı

İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı önceki yıllara göre azalarak 11 bin 439'a geriledi.

26 Aralık 2019 Perşembe 07:09
İtalya'ya düzensiz göçmen gelişleri azaldı

İtalya İçişleri Bakanlığının 2019 yılına ilişkin açıkladığı son verilerde, düzensiz göç gelişlerindeki büyük düşüş dikkati çekti.

Bakanlık verilerine göre, 1 Ocak 2019'dan 24 Aralık'a kadar olan sürede düzensiz şekilde gelen göçmen sayısı 11 bin 439 oldu.

Bu yılın verisi, 23 bin 210 kişinin geldiği bir önceki yıl olan 2018'e göre yüzde 50,72'lik bir azalmaya işaret ederken, 118 bin 914 kişinin geldiği 2017'ye göre ise yüzde 90,38'lik ciddi bir düşüşe denk geliyor.

Kamuoyuna yansıyan uzman görüşlerine göre, son iki yıllık süreçte kademeli de olsa ciddi oranlarda gerçekleşen bu azalmada, İtalya ile Libya arasında Şubat 2017'de imzaladığı “yasa dışı düzensiz göçü önleme ve insan kaçakçılarıyla mücadele" anlaşmanın etkisinin olduğu ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler'in göçle ilgili kurumlarının insan hakları bakımından eleştirdiği söz konusu anlaşma dönemin İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac arasında imzalanmıştı.

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İtalyan basınında geçen ay çıkan haberlerde de İtalya'nın şubatta süresi dolacak bu anlaşmayı uzatmak istediği belirtilmişti. 

STK GEMİLERİ İTALYAN KARASULARINA GİREMİYORDU

Diğer yandan, İtalya, bu yılın başından eylül ayına kadar olan sürede göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarına ait gemileri limanlarına yaklaştırmamasıyla hatırlanıyor.

Bunun arkasında ise söz konusu sürede İçişleri Bakanı olarak görev yapan aşırı sağcı göç karşıtı Lig Partisi lideri Matteo Salvini’nin katı şekilde uyguladığı "düzensiz göçe karşı kapalı liman" politikası vardı.

"Düzensiz göçle, İtalya'nın Avrupa’nın göçmen kampı haline geldiği" tezini savunan ve bakanlığı döneminde STK gemilerine izin vermeyen Salvini, şimdilerde ise kurtarılan göçmenlere limanları açmayarak denizde haftalarca bekletmesi sebebiyle soruşturma geçiriyor.


 

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:19
Anahtar Kelimeler:
Italya Düzensiz Göçmenler
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