banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İskele yıkıldı bir çocuk yaralandı
İskele yıkıldı bir çocuk yaralandı
Töre, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Heyetini Kabul Etti
Töre, Londra Türk Toplumu Futbol...
Gazimağusa Bölgesinde 2 Saatlik Elektrik Kesintisi
Gazimağusa Bölgesinde 2 Saatlik Elektrik...
Cinayet zanlısı tekrar mahkemeye çıktı!
Cinayet zanlısı tekrar mahkemeye çıktı!
Kayıp şahıs bulundu!
Kayıp şahıs bulundu!
banner404

İtalya Ve Yunanistan, Düzensiz Göç Konusunda Avrupa'dan Ortak Çözüm İstedi

16 Kasım 2022 Çarşamba 17:30
İtalya Ve Yunanistan, Düzensiz Göç Konusunda Avrupa'dan Ortak Çözüm İstedi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Yunanistan ile hem Akdeniz hem de Balkanlar'daki düzensiz göç rotasından endişe duyduklarını, bu konuda özellikle Afrika'ya bakarak Avrupa Birliği'nden (AB) güçlü eylem sergilemesini istediklerini belirtti.

Tajani, temaslarda bulunmak üzere Roma'ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü. İki bakan, bakanlıktaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tajani, Atina ile Akdeniz bölgesinde güvenlik ve barış için birlikte çalışma gereği üzerinde anlaştıklarını belirterek, "Yasa dışı göç konusunda da AB düzeyinde birlikte çalışmalıyız. Yunanistan ve İtalya'nın mücadele etmesi gereken sorunlar var. Binlerce kilometrelik kıyılarımız, Avrupa'nın güney sınırını temsil ediyor ve ikimiz de göç konusunda Avrupai çözümler olsun istiyoruz." dedi.

İtalya'nın da Yunanistan'ın da kıyılarında güçlü şekilde göç baskısını hissettiğini ve yalnız bırakılmamaları gerektiğini ifade eden Tajani, "Biz hem Akdeniz rotasında hem de Balkan rotasındaki göç hususunda endişeliyiz. Bizim pozisyonumuz birliğin hiçbir üyesiyle bir tartışmaya girmek değil. İnanıyorum ki sorunları son günlerde konuştuk ve çözüldü ancak özellikle Afrika'yı göz önünde tutarak Avrupa'dan kısa, orta ve uzun vadeli güçlü bir eylem talep ediyoruz." diye konuştu.

Düzensiz göç sorununda Avrupa dayanışmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tajani, "Göç konusunda biz genel bir problemi ortaya koyduk. Bu, İtalya'nın Fransa ile olan sorunu değil, bunun bir yasal olup olmama sorunu olduğunu ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AB üyeleri arasında göç ve iltica gibi konulara ilişkin "Dublin düzenlemesi"nin kendisine "yorgun" göründüğünü dile getiren Tajani, "Şimdi aşılma riskiyle karşı karşıya ama Avrupa dayanışması göz ardı edilemez. Bana öyle geliyor ki güneydeki sınır ülkelerinden gelen bu çığlık kabul görmeye başladı. Sorunlar bir toplantıda çözülmez ancak Yunanistan, Malta, Slovenya'dan başlamak üzere bu konuda dayanışma gördüm." yorumunu yaptı.

Konuk Bakan da "Göçmenler konusunda, Yunanistan da İtalya gibi bu sorunla mücadele ediyor. Biz birlikte ön saflardayız ve uyum içinde çalışmalıyız." dedi.

Dendias ayrıca Tajani ile görüşmelerinde Libya gibi bölgesel gelişmeleri de ele aldıklarını, yarın Bingazi'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

- Polonya'ya düşen füze

Tajani, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze konusunu endişeyle takip ettiklerini belirterek "Polonya'ya gelen füze ya da füzeler için Rusya'nın doğrudan bir dahli yok gibi görünüyor. Bu, bizi tansiyonu düşürmeye yönelik mesajlar vermeye itmeli." dedi.

Ukrayna'da barış için çalışmaları gerektiğinin altını çizen Tajani, "Barış, Ukrayna'nın teslim olması değil, Ukrayna’nın bağımsızlığı ve uluslararası hukuka saygı anlamına gelen adalet ilkesi temelinde ülkeler arasında bir anlaşmadır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuk Bakan Dendias da AB üyesi ve NATO müttefikleri Polonya'da yaşananlardan ötürü Yunanistan'ın dayanışmasını dile getirerek, "Görünüşe göre füzeler Rusya'dan fırlatılmamış ve bu daha hızlı şekilde tansiyonu düşürmeli ama esas sorun duruyor. O da Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü. Her ikisine de saygı duymak lazım. İşgalcinin kim olduğunu, kim işgal etti biliyoruz." ifadelerini kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 16.11.2022 18:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere: “İran İstihbaratı, İngiliz Vatandaşı İranlıları Kaçırmayı Ve Öldürmeyi Denedi“
İngiltere: “İran İstihbaratı, İngiliz Vatandaşı İranlıları Kaçırmayı Ve Öldürmeyi Denedi“
İran'da Mahsa Emini Protestolarıyla İlgili 3 Kişiye Daha İdam Cezası Verildi
İran'da Mahsa Emini Protestolarıyla İlgili 3 Kişiye Daha İdam Cezası Verildi
Endonezya'da 271 Kişiyi Taşıyan Yolcu Feribotu Alev Aldı
Endonezya'da 271 Kişiyi Taşıyan Yolcu Feribotu Alev Aldı
Rusya'da, “Moskova Formatı“nda Afganistan Meselesine İlişkin Toplantı Düzenlendi
Rusya'da, “Moskova Formatı“nda Afganistan Meselesine İlişkin Toplantı Düzenlendi
Uyuşturucu ararken buldular
Uyuşturucu ararken buldular
Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye düşen füze 2 can aldı
Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye düşen füze 2 can aldı
Nijerya Dışişleri'nden halkına dikkatli olun çağrısı
Nijerya Dışişleri'nden halkına dikkatli olun çağrısı
Rusya'da Hapiste Olması Gereken Zambiyalı Öğrenci, Ukrayna'da Cephede Öldü
Rusya'da Hapiste Olması Gereken Zambiyalı Öğrenci, Ukrayna'da Cephede Öldü
İngiltere, AB'nin Savunma Projesine Katılacak
İngiltere, AB'nin Savunma Projesine Katılacak
Euro Bölgesi Ekonomisi 3. Çeyrekte Yüzde 0,2 Büyüdü
Euro Bölgesi Ekonomisi 3. Çeyrekte Yüzde 0,2 Büyüdü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim