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İtalya sokakları karıştı

İtalya'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir yürürlükte olan aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde koronavirüs geçirmiş olmayı belgelendiren 'Yeşil Geçiş' sertifikası protesto edildi.

10 Ekim 2021 Pazar 09:20
İtalya sokakları karıştı

Başkent Roma'da Popolo meydanındaki yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı mitingle başlayan gösteriler, protestocuların yürüyüşe geçmesiyle boyut değiştirdi.

Yürüyüş sırasında bir grup gösterici, İtalya Genel İş Konfederasyonu'nun (CGIL) genel merkezine saldırarak zarar verirken, kalabalık bir grup da başbakanlık sarayı Chigi'nin önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında protestocular sık sık "Yeşil Geçiş'e hayır" ve "Özgürlük, özgürlük" şeklinde slogan attı.

İtalya sokakları karıştı

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Başbakanlığın önünde karşı karşıya gelen güvenlik güçleri ve göstericiler arasında yer yer arbede çıktı. Polis sıkça göz yaşartıcı gaz atarken, tazyikli su sıkarak protestocuları dağıtmaya çalıştı.

Polis, dağılmayan göstericilere akşam saatlerinde coplarla müdahale etti, protestocular da güvenlik güçlerine taş, şişe ve meşalelerle karşılık verdi.

İtalya sokakları karıştı

Olaylarda hem polislerden hem göstericilerden yaralananlar oldu, bazı protestocular da gözaltına alındı.

Bu arada, başkentin dışında ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da sertifikaya yönelik protestolarda olayların çıktığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 10.10.2021 08:57
Anahtar Kelimeler:
Italya
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