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İtalya Sahil Güvenliği Akdeniz'de 296 düzensiz göçmeni kurtardı

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akdeniz'de gece saatlerinde yapılan bir operasyonla zor durumdaki teknede bulunan 296 düzensiz göçmeni kurtardı.

26 Kasım 2021 Cuma 07:30
İtalya Sahil Güvenliği Akdeniz'de 296 düzensiz göçmeni kurtardı

Ülkenin Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası ve çevresindeki düzensiz göç hareketliliği devam ediyor.

İtalya Sahil Güvenliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde 3 devriye botu ve 1 devriye uçağı ile Lampedusa Adası'nın 14 mil açığında tespit edilen zor durumdaki tekneye kurtarma operasyonu yapıldı.

Operasyonda, 8 çocuk ve 14'ü kadın 296 göçmen kurtarıldı. Operasyon için olay yerine gelen ekiplerin bazı göçmenleri denizden kurtardıkları da görüntülere yansıdı.

SEA WATCH-4 GEMİSİNİN GÖÇMENLERLE BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle açık denizde güvenli liman tahsisi için bekleyen Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'un kurtarma gemisi Sea Watch-4'ten zor durumdaki 8'i hamile 12 kişi İtalya Sahil Güvenliği ekiplerince tahliye edildi. Böylece, Sea Watch-4 gemisinde bekleyişi devam eden göçmen sayısı 463’e indi.

Sea-Watch, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Fırtına yaklaşıyor. Sea Watch-4'teki durum kritik. Kurtarılan 463 kişinin birçoğu bir haftadan fazla süredir denizde. Güvertede yağmura ve rüzgara maruz kalıyorlar. Onların korunmaya ve güvenli bir limana çıkmaya hakları var. Şimdi." ifadesi yer aldı.

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Akdeniz'de farklı kurtarma operasyonlarında 482 kişi kurtaran Sea Watch-4 gemisinden ilk aşamada 7, ikinci aşamada 12 kişi acil sağlık koşulları gerekçesiyle tahliye edildi.

Alman STK, İtalya ve Malta'ya hafta başında göçmenleri taşıyabileceği güvenli liman tahsis etmeleri için başvurmuş ancak bu çağrısına İtalya'dan ret yanıtı alırken, Malta’dan cevap dahi alamamıştı.

AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sonbahar ve kış aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine Avrupa menşeli STK'ler kurtarıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

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Son Güncelleme: 25.11.2021 20:02
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