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İtalya, Libya İçin “Berlin Konferansı“ndan umutlu

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya'daki iç savaşa yönelik Berlin Konferansı'nın tarihinin bir an önce belirlenmesinin ve Libya'daki taraflar ile uluslararası toplumun bir masa etrafında toplanmasının önemli olduğunu söyledi.

İtalya, Libya İçin “Berlin Konferansı“ndan umutlu

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya'daki iç savaşa yönelik Berlin Konferansı'nın tarihinin bir an önce belirlenmesinin ve Libya'daki taraflar ile uluslararası toplumun bir masa etrafında toplanmasının önemli olduğunu söyledi.

11 Ocak 2020 Cumartesi 08:20
İtalya, Libya İçin “Berlin Konferansı“ndan umutlu


Di Maio, Brüksel’de Libya ve İran gündemiyle olağanüstü toplanan AB Dışişleri Konseyi'nin ardından basına açıklamalarda bulundu. 
Libya’daki krize ilişkin Berlin Konferansı’nın tüm tarafları bir araya getireceğine dikkati çeken Di Maio, "Berlin Konferansı’nın tarihinin bir an önce belirlenmesi önemli çünkü, hedefimiz, (Libya’daki tarafları) onları bir çözüm bulmak için AB ve uluslararası toplumdaki diğer ülkelerle birlikte bir masa etrafında toplamak." dedi. 
Libya'daki "vekalet savaşının" çözümünde, AB’nin merkezi rolü olduğunu ifade eden Di Maio, şunları kaydetti:
"Bizim kıyılarımız, Libya'ya birkaç yüz mil uzaklıkta. Burada sadece istikrarsızlık riski yok. Aynı zamanda terör riski var ki, bundan, bu krizin taraflarını masa etrafında toplarsak kaçınabiliriz. İstanbul, Kahire, Cezayir’e gittim son günlerde ve buralarda herkesin Berlin sürecine destek olmasını istedim. İtalya’nın bu talebi olumlu karşılandı ki, bundan memnuniyet duyuyoruz."

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- İran konusu 
İtalya Dışişleri Bakanı, "İran konusunda, AB olarak, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının uygulanması devam etmeli diye düşünüyoruz. Azami diyaloğu denemeliyiz." diye konuştu. 
Di Maio, gerginliğin düşürülmesinin yanı sıra AB’nin bölgedeki varlığının da önemli olduğunu belirterek, "İran'da AB delegasyonunun açılmasının hızlandırılmasını talep ettik, çünkü bu, AB'nin taraflarla daha fazla diyalog kurmasına izin verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

 

Son Güncelleme: 11.01.2020 12:01
Anahtar Kelimeler:
Berlin Konferansı
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