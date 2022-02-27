İtalya, hava sahasını Rusya'ya kapattı

Başbakanlığın, Twitter hesabından "Ukrayna" etiketiyle yapılan paylaşımda, "İtalya, hava sahasını Rusya'ya kapatıyor." ifadesi kullanıldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus uçaklarına hava sahasını kapatan Avrupa ülkelerine İtalya da eklendi.
Di Maio paylaşımında, "Ukraynalı mevkidaşım Dmitro Kuleba'ya aktardığım üzere, kardeşçe bir ilişki geliştirdiğimiz insanlara İtalya'nın desteğinin ve dayanışmasının somut bir ifadesi olarak Kiev hükümetine 110 milyon avronun ivedilikle ödenmesi için kararı imzaladım." ifadesine yer verdi.
Son Güncelleme: 28.02.2022 00:37