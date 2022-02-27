İtalya, hava sahasını Rusya'ya kapattı

Başbakanlığın, Twitter hesabından "Ukrayna" etiketiyle yapılan paylaşımda, "İtalya, hava sahasını Rusya'ya kapatıyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus uçaklarına hava sahasını kapatan Avrupa ülkelerine İtalya da eklendi.



Diğer yandan, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, daha önce açıkladığı İtalya'nın Ukrayna'ya sağlayacağı 110 milyon avroluk mali katkıya ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yaptı.Di Maio paylaşımında, "Ukraynalı mevkidaşım Dmitro Kuleba'ya aktardığım üzere, kardeşçe bir ilişki geliştirdiğimiz insanlara İtalya'nın desteğinin ve dayanışmasının somut bir ifadesi olarak Kiev hükümetine 110 milyon avronun ivedilikle ödenmesi için kararı imzaladım." ifadesine yer verdi.