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İtalya'dan sonra Fransa'da da zeytin ağaçlarında ölümcül bakteri

İtalya'dan sonra Fransa'da da zeytin ağaçlarında ölümcül bakteri

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:07
İtalya'dan sonra Fransa'da da zeytin ağaçlarında ölümcül bakteri

İtalya’da yaklaşık 1 milyon zeytin ağacının yokolmasına yol açan ölümcül Xylella fastidiosa (Xylella yaprak yanıklığı) bakterisi, Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde iki zeytin ağacında tespit edildi.

Fransa Tarım Bakanlığı bitki zincirleri için tehlike arz eden bakteri nedeniyle verilen sağlık alarmını "son derece ciddiye aldıklarını" duyurdu.

Fransa Tarım Bakanlığı, biri Antibes'te diğeri ise Menton'da bulunan iki süs zeytin ağacının uzmanlar tarafından hastalığın taşıyıcısı olarak tanımlandığını açıkladı. Bakterinin diğer bitkilere bulaşmaması için ağaçların imha edilmesi kararlaştırıldı.

Bakanlık ayrıca bakteriye duyarlı diğer bitkilerin sökülmesi ve 5 kilometre yarıçapındaki bitkilerin karantinaya alınması gibi bir dizi önlemler alındığını bildirdi.

Bu, bakterinin Fransa'da ikinci ortaya çıkışı. Xylella fastidiosa bakterisine daha önce 2018'de Fransa'ya bağlı Korsika adasında zeytin ve meşe ağaçlarında rastlanmıştı.

Böcekler yoluyla bulaşan ve bitkilerin ölümüne yol açan bakteri, 200'den fazla bitki türüne zarar veriyor. Bunlar arasında zeytin ağaçları, üzüm bağları ve meşe ağacı gibi Akdeniz ikliminde yetişen bitkiler yer alıyor.

HASTALIĞIN YAYILMASINDA İTALYA'NIN ROLÜ VAR

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Avrupa tedavisi olmayan ve bitki sağlığını son derece olumsuz etkileyen bakteri ile uzun yıllardır mücadele ediyor.

Avrupa Komisyonu Xylella fastidiosa bakterisinin yayılmasında İtalya'nın rolüne dikkat çekiyor. Komisyona göre İtalya Xylella'nın ilerlemesini engellemek için önlemler alma yükümlülüğünü yerine getirmede başarılı değil.

Avrupa Birliğine göre salgının ilk kez ortaya çıktığı 2013'den bu yana İtalya, Avrupa Birliğinin "salgınla mücadele ve karantina" düzenlemelerine tam olarak uymuyor.

İtalya’da son yıllarda sözkonusu hastalık nedeniyle yaklaşık 1 milyon zeytin ağacının yokolduğu belirtiliyor.

XYLELLA FASTİDİOSA'NIN BELİRTİLERİ NELER?

Türkiye Tarım Bakanlığınca yürütülen araştırmaya göre Xylella fastidiosa bakterisinin zeytin ağaçlarını ele geçirdiğinin ilk göstergesi yapraklarda sararmaların başlaması. Zeytin ağaçlarında hızlı ölümlerin görülmesi hastalığın bir diğer işareti.

Hasta ağaçlarda çok yoğun yaprak yanıklığı, sürgünler ve dallar ile ağacın tamamında geriye ölüm görülüyor.

Son Güncelleme: 09.09.2019 19:39
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