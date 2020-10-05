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İtalya'daki sel ve heyelanda can kaybı artıyor

İtalya’nın kuzeybatı bölgelerinde etkili olan sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Birçok yerleşim yeriyle ulaşım kesilirken, haber alınamayan kişileri arama çalışmaları sürdürülüyor.

05 Ekim 2020 Pazartesi 08:52
İtalya'daki sel ve heyelanda can kaybı artıyor
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İtalyan Rainews24'ün haberine göre, yağışlı ve rüzgarlı hava, ülkenin kuzeybatısındaki Piyemonte, Valle d'Aosta ve Ligurya bölgelerinde günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Ligurya bölgesinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Piyemonte bölgesinde de Roya nehrine kapılan 1 kişinin cansız bedeni sınırın Fransa tarafında bulundu. Valle d'Aosta bölgesinde ve Piyemonte’de dün 2 kişinin öldüğü aktarılmıştı. Böylece ülkede son 2 gün içerisinde olumsuz hava koşullarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Bölgede haber alınamayan kişilere yönelik arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği de basına yansıdı.

Taşkın uyarısı yapıldı

Ayrıca Piyemonte, Ligurya ve Valle d'Aosta'da çok sayıda dağ patika geçidi ve köprünün şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda yıkıldığı, bu nedenle birçok yerleşim yeriyle ulaşımın kesildiği belirtildi.

Piyemonte’den geçen ülkenin en büyük ırmağı Po için de su seviyesinin yükseldiği ve bazı bölgelerde taşkın olabileceği uyarısı yapıldı.

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Fotoğraf: Reuters

Bölge yetkilileri, uzun yıllardır Piyemonte'ye bu denli yağışın düşmediğini belirtti.

'Acil durum ilan edilsin' talebi

Bu arada, Piyemonte ve Ligurya bölge yönetimleri, hükümetten bölgelerinde acil durum ilan etmesini talep etti.

Diğer yandan, kanallarıyla ünlü Venedik'i sular altında kalmaktan koruyacak olan ve İtalyanca adı "Modello di Supporto Elettromeccanico" kısa adı "MOSE" olan elektromekanik bariyer sisteminin dün ilk kez devreye sokulmasıyla, kentte suların yükselmesinin önemli oranda önüne geçildi. Kent merkezinde suların sadece 75 santimetre kadar yükseldiği aktarıldı.  

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Anahtar Kelimeler:
Italya Sel
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