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İtalya'daki hükümet krizi

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 27 Ağustos Salı günü ikinci tur istişareleri başlatacağını açıkladı.

İtalya'daki hükümet krizi

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 27 Ağustos Salı günü ikinci tur istişareleri başlatacağını açıkladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 07:11
İtalya'daki hükümet krizi

İtalya'daki hükümet krizine çözüm bulmak amacıyla siyasi partilerle istişareler yürüten Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 27 Ağustos Salı günü ikinci tur istişareleri başlatacağını açıkladı.
Başbakan GiuseppeConte'nin salı günü istifasını vermesiyle gözlerin çevrildiği Mattarella, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle iki günlük istişare sürecini bugün itibarıyla tamamladı.
Mattarella, akşam saatlerinde basın mensuplarının karşısına geçerek hükümet krizinin kısa sürede çözülmesi gerektiğini belirtti.
Parlamentodaki siyasi güçlerin ortak programda anlaşamaması durumunda erken seçim yolunun açılacağını ifade eden Mattarella, "Genel seçimlerden bir yıl sonra böyle bir karar almak, hafife alınacak bir şey değil." dedi.
Mattarella, istişareleri sonucunda bazı siyasi partilerin kendisinden doğrudan erken seçime gidilmesini istediğini aktararak, "Bazı siyasi güçler ise parlamentoda çoğunluk bulmak maksadıyla bazı girişimler başlatmış durumda. Kendileri benden süre istedi." ifadelerini kullandı.
Teamüller gereği parlamentoda hükümet kuracak çoğunluk oluşmadığında seçim kararı alabileceğini kaydeden Mattarella, "Gerekli kararı alabilmek için yeni istişareler yapacağım. Gelecek salıdan başlamak üzere istişarelerde bulunacağım." diye konuştu.

5 YILDIZ HAREKETİ İLE DEMOKRATİK PARTİ YAKINLAŞMASI 
İtalyan basınında hükümet kriziyle son günlerde aralarındaki telefon diplomasisinin arttığı yazılan 5 Yıldız Hareketi (M5S) ve Demokratik Partiden (PD) Cumhurbaşkanı'yla yapılan istişarelerden sonra birlikte koalisyon hükümeti kurabileceklerine dair sinyaller geldi.
Mattarella ile öğle saatlerinde görüşen PD lideri NicolaZingaretti, parlamentoda hükümet kuracak yeni bir çoğunluğun mümkün olabileceğini, aksi takdirde PD olarak seçime hazır olduklarını açıkladı.
M5S lideri LuigiDiMaio ise yeni hükümet kurmaya yönelik, ülke için öncelikli olarak düşündüklerinin aralarında parlamenter sayısının azaltılmasından vergi kaçakçılarına daha ağır cezalara, yasa dışı göçle mücadeleden güney bölgelerine yatırım ve bankacılık sisteminde reform öngören 10 maddelik koşul listesi açıklayarak, bu adımları atabileceklerle hükümet kurabileceklerinin altını çizdi.

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Öte yandan, haberlerde istişarelerin ardından M5S'den bir heyetin PD ile görüşmeye gittiği ifade edildi.

SAĞ PARTİLER, ERKEN SEÇİM İSTİYOR
Ülkede son yapılan kamuoyu yoklamalarında sağ partilerin oy oranlarında ciddi artış gözlenirken Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüşen 3 sağ parti lideri de "erken seçim" çağrısı yaptı.
İtalya'nın Kardeşleri Partisinin lideri GiorgiaMeloni, bugün İtalya için tek olası sonucun erken seçime gitmek olduğunu kaydetti.
Forzaİtalia lideri Silvio Berlusconi de krizden duydukları endişeyi dile getirerek, ya bir merkez sağ hükümetin kurulması ya da bir an önce erken seçimlere gidilmesi gerektiğini ifade etti.

 SALVİNİ, M5S İLE YENİDEN HÜKÜMET KURABİLİR
Hükümet krizini başlatan isim olan Lig Partisi lideri MatteoSalvini de Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün ana mesele, saray oyunları, her şeye karşıt bir hükümet oluşturmak olamaz, ana mesele bir an önce seçimlere gitmek." dedi.
Bu arada Salvini'nin, M5S'in her şeye "Hayır" demekten vazgeçmesi durumunda onlarla yeniden hükümet kurabileceklerini ifade etmesi dikkati çekti.

HÜKÜMET KRİZİ 
Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti. 
Son aylarda fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senato'da 8 Ağustos'ta yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer almıştı. Böylece Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği ve M5S'in her şeye 'Hayır' dediği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.
Lig Partisinin buna ek olarak, Conte için güvenoyu istemesi krizde tansiyonu yükseltmiş, Başbakan Conte, güvenoyu gündeme alınmadan salı günü Senato'da istifasını açıklamıştı.
 

Son Güncelleme: 23.08.2019 11:29
Anahtar Kelimeler:
Italya HükümetSergio Mattarella
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