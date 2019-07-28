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İtalya'da yüksek hızlı tren protestosu

İtalya'da yüksek hızlı tren protestosu

28 Temmuz 2019 Pazar 06:25
İtalya'da yüksek hızlı tren protestosu

İtalya'nın Torino kentiyle Fransa'nın Lyon kenti arasında yapımı yıllardır süren yeni yüksek hızlı tren hattına İtalyan hükümetinin yeşil ışık yakmasının ardından binlerce kişi şantiye yakınlarında eylem yaptı.
Söz konusu projeye yıllardır karşı çıkan ve "Yüksek Hızlı Trene Hayır" (NO TAV) hareketi altında örgütlenen binlerce kişi, hükümetin projeye destek vereceğini açıklamasının ardından projenin önemli şantiyelerinden Chiomonte'ye yürüdü. NO TAV, yürüyüşe katılanların sayısını 15 bin olarak duyurdu.
NO TAV hareketinin eski liderlerinden Alberto Perino, yürüyüşte yaptığı konuşmada, projeye karşı olduğunu söyleyen koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'ni (M5S) işaret ederek, "Bizi sattılar, aynı diğerleri gibi. Bizimle dalga geçmeyin. Şu bir sene içerisinde bir kere bile 'Yüksek hızlı trene hayır.' demediniz." ifadelerini kullandı. 
Projenin geçeceği güzergah üstündeki Susa Vadisi'nde başlayan yürüyüş, Chiomonte'deki şantiye yakınlarına kadar sürdü. Şantiye çevresine gelindiğinde yüzlerini gizleyen bir grup, güvenlik önlemlerini aşarak şantiyenin ilk bariyerlerine kadar ulaştı.
Burada göstericilerle emniyet güçleri arasında arbede yaşandı. Şantiye kapılarını kırmaya çalışan, taş ve ses bombası atan protestocu gruba, güvenlik görevlileri göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. 
Torino Emniyeti, güvenlik önlemlerini aşarak şantiyeye girmeye çalışan 40 kişinin tespit edildiğini ve haklarında işlem yapılacağını açıkladı.
 HÜKÜMETTEN AB'YE TAAHHÜT 
Aşırı sağcı Lig Partisi ile düzen karşıtı M5S'in oluşturduğu koalisyon hükümetinde, Torino-Lyon yeni yüksek hızlı tren projesine Lig Partisi başından beri destek verirken, M5S ise sert şekilde karşı çıkıyordu. Lig Partisi lideri Matteo Salvini de bir süredir M5S'i büyük projelere "hayır" demekle ve böyle yaparak İtalya'nın ilerlemesini engellemekle suçluyordu.
Koalisyonun başındaki isim teknokrat Başbakan Giuseppe Conte'nin, daha önce "İtalya'ya hizmet ettiğini sanmıyorum." ifadelerini kullandığı proje hakkında bu hafta ortasında, "Yapılmaması İtalya'ya daha pahalıya mal olacak." yorumunu yapması, son bir senedir akıbeti belirsiz olan projeye başka bir yön verdi.

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Koalisyon hükümetinde Lig Partisi ile parlamentodaki diğer partiler ve Başbakan Conte'nin son çıkışı, projeye karşı çıkanlar cephesinde M5S'i tek başına bıraktı. 
Son olarak Başbakan Conte'nin M5S'e projenin durdurulmasına yönelik parlamentodan karar çıkarması gerektiğini işaret etmesi ve M5S'in de parlamentoda en çok sandalyesi bulunan siyasi grup olmasına rağmen bu gücünün bulunmaması, hükümetin projeyi desteklemesinin önünü açtı. 
Buna göre, Conte hükümetinde M5S'li Danilo Toninelli'nin başında bulunduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dün akşam Avrupa Birliği'ne (AB) gönderdiği mektupla İtalyan hükümetinin projeye bağlılığını ve desteğini resmen teyit etti. 
La Repubblica gazetesinin haberinde, söz konusu mektuba Bakan Toninelli'nin imza koymadığı ve böyle bir mektupta bakanın imzasının şart olmadığı da belirtildi. 
TORİNO-LYON YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ 
İtalya ve Fransa'nın ortaklaşa yapımını üstlendiği Torino-Lyon arasındaki ulaşım süresini kısaltacak yeni hattaki 57 kilometrelik tünel tartışma konusu olmuştu. 
Tünelin hem yüksek maliyetli olması hem de geçeceği güzergahta daha önce tespit edilen uranyum ve amyant kaynaklarının insan sağlığını olumsuz etkileyeceği iddiaları nedeniyle ülkede proje karşıtı kalabalık bir kesim bulunuyor. 
Proje karşıtlarının 2011'de düzenlediği protestoların büyük bir kısmında şiddet olayları yaşanmıştı. 

 

Son Güncelleme: 28.07.2019 09:50
Anahtar Kelimeler:
Yüksek Hızlı TrenItalya Protesto
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