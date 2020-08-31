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İtalya'da Rüzgar Nedeniyle Üzerlerine Ağaç Devrilen 2 Kardeş Öldü

İtalya'nın kuzey bölgelerini etkisi altına olumsuz hava koşulları ve rüzgar nedeniyle kamp yaptıkları yerde üzerlerine ağaç devrilen 2 çocuk hayatını kaybetti.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:29
İtalya'da Rüzgar Nedeniyle Üzerlerine Ağaç Devrilen 2 Kardeş Öldü
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İtalya'nın kuzey bölgelerini etkisi altına olumsuz hava koşulları ve rüzgar nedeniyle kamp yaptıkları yerde üzerlerine ağaç devrilen 2 çocuk hayatını kaybetti.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Toskana bölgesinin sahil şeridindeki Massa kentinde, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan bir ağaç, kamp yapanların bulunduğu alanda çadırın üzerine devrildi.
Ağacın altında kalan biri 3, diğeri 14 yaşında iki kız kardeş yaşamını yitirdi.
Başbakan Giuseppe Conte, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki kardeşin trajik ölümü bizi derinden üzdü. Bir tatil, trajediye dönüştü. Ailelerini ve yakınlarını güçlü şekilde kucaklıyorum." ifadesini kullandı. 
Ülkenin kuzeydeki bir diğer bölge Alto-Adige’de ise kuvvetli yağış, bölgeden geçen Adige Nehri'nin bazı noktalarda taşmasına yol açtı. Sivil Savunma ekiplerinin, bölge halkından sokağa çıkmamasını ve yapıların üst katlarında kalmalarını istediği belirtildi.

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Adige Nehri'ndeki taşkınlar sebebiyle İtalya'nın kuzeydeki komşusu Avusturya ile sınır kapılarından Brennero kentiyle S. Michele beldesi arasında kara ulaşımının da karşılıklı durdurulduğu bildirildi.
Ülkenin kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve yağışlı hava sele neden olurken, güneydeki Sicilya Adası'nın merkez kenti Palermo yakınlarında ise sert rüzgarlar bir yangının büyümesine yol açtı.
Altofonte beldesinin kırsal alanlarında dün gece çıkan yangın için yerel yetkililerin kundaklama ihtimali üzerinde durdukları belirtilirken, alevlerin yerleşim yerini tehdit etmesi sebebiyle bini aşkın kişinin yerini terk etmek durumunda kaldığı ifade edildi.
Gün içinde kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ancak ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
(AA/AK/HÖ)
 

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Son Güncelleme: 31.08.2020 12:25
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Italya2 Kardeş Öldü
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