İtalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kişi öldü

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Napoli'de kuvvetli rüzgâr nedeniyle ağacın üzerine devrildiği 62 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Dün de 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, olumsuz hava koşulları sebebiyle ölenlerin sayısı 3'e çıktı.
İtalya'da dün Friuli Venezia Giulia bölgesinde arabasını çekmeye çalışırken sele kapılan bir kişi ile Toskana bölgesinde nehre düşen bir motosikletli ölmüştü.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, Napoli'de kuvvetli rüzgâr nedeniyle ağacın üzerine devrildiği 62 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Dün de 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, olumsuz hava koşulları sebebiyle ölenlerin sayısı 3'e çıktı.