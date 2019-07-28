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İtalya'da olumsuz hava koşulları 3 can aldı

İtalya'da aşırı sıcakların ardından ülkenin farklı bölgelerinde dün başlayan ve gece boyunca devam eden aşırı yağış ve fırtına nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti. 

İtalya'da olumsuz hava koşulları 3 can aldı

İtalya'da aşırı sıcakların ardından ülkenin farklı bölgelerinde dün başlayan ve gece boyunca devam eden aşırı yağış ve fırtına nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti. 

28 Temmuz 2019 Pazar 09:28
İtalya'da olumsuz hava koşulları 3 can aldı

Avrupa'da hafta boyunca etkisini gösteren aşırı sıcakların görüldüğü ülkelerden olan İtalya'da sıcaklıklar dün birden düşerek yerini fırtına ve kuvvetli yağışlara bıraktı.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, dünden bu yana olumsuz hava koşulları sebebiyle üç kişi öldü. 
Başkent Roma ve çevresinde geceden etkisini gösteren fırtına nedeniyle sahil kasabası Fiumicino'da arabasıyla savrulan 27 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. 
Arezzo yakınlarında 72 yaşında fırtınada kaybolan bir erkeğin cesedi ise sabah saatlerinde bulundu. 

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Bolzano kentinde ise 121 kilometrelik dağ koşusu yarışına katılan Norveçli bir atlet, üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 
Bu arada, Roma'da gece boyunca süren aşırı yağışlar nedeniyle bazı metro istasyonlarını su bastığı, caddelerdeki asfaltların bozulduğu ve evlerde hasar oluştuğu bildirildi. 
La Repubblica gazetesinin haberinde de aniden düşen ve beraberinde sağanakları da getiren olumsuz hava koşulları nedeniyle Lombardiya, Lazio, Liguria ve Veneto bölgelerinde turuncu, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sardinya ve Molise bölgesinin bir bölümünde ise sarı alarm verildiği belirtildi.

 

Son Güncelleme: 28.07.2019 12:45
Anahtar Kelimeler:
Italya Kötü Hava
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