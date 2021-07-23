banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
23 Temmuz 2021 Cuma gündemi
23 Temmuz 2021 Cuma gündemi
22 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
22 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
banner376

İtalya'da olağanüstü hal yıl sonuna kadar uzatıldı

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümeti, ülkede koronavirüs salgınına yönelik olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 31 Aralık 2021'e kadar uzattı.

23 Temmuz 2021 Cuma 09:35
İtalya'da olağanüstü hal yıl sonuna kadar uzatıldı

Ülkede COVID-19'un daha bulaşıcı türü olan Delta varyantının neden olduğu vaka sayılarındaki artış sebebiyle hükümet, aşı sertifikası olarak bilinen "Yeşil Geçiş (Green Pass)" belgesinin çerçevelerini belirledi ve salgına yönelik bazı yeni tedbirler aldı.

Başbakan Draghi, bakanlar kurulu bugün onayladıkları yeni kanun hükmünde kararnamenin detaylarını, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Aşı yaptıranlar ya da COVID-19 geçirenler için öngörülen "Yeşil Geçiş" belgesine değinen Draghi, "İtalyan ekonomisi iyi gidiyor, toparlanıyor ve İtalya diğer Avrupa ülkelerine göre daha hızlı büyüyor ancak Delta varyantı ciddi bir tehdit. 'Yeşil Geçiş', keyfi bir uygulama değildir, ekonomik faaliyetlerin açık tutulabilmesi için bir koşuldur. Huzur veren bir tedbirdir" dedi.

İtalyanların yarısı iki doz aşılandı

İtalya Başbakanı, İtalyanların yarısının aşılamada iki dozu birden alarak aşılamasını tamamladığını aktardı.

Salgınla mücadelede aşının önemine dikkati çeken ve halen aşı olmayanları aşı olmaya çağıran Draghi, "Aşı olmayın demek ölün demek. Aşı olmuyorsun, hastalanıyorsun ve ölüyorsun ya da başkasına bulaştırıyorsun, başkası ölüyor. Aşı olmamak demek her şeyin yeniden kapanması demek. Aşı olmayın demek 4 ay öncesine geri dönmek demek" diye konuştu.

banner341
Draghi, okullarda herkesin katılımıyla yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için aşılama dahil her şeyi yapacaklarını söyledi.

Artan vakalar sebebiyle diskoteklerin bir süre daha kapalı kalacağını bildiren Draghi, diskoteklerin zararını tanzim konusunda kabinede tam uyum olduğunu belirtti.

Ülkede "Yeşil Geçiş" uygulaması 6 Ağustos'tan itibaren başlıyor

Bakanlar kurulunun bugün onayladığı kanun hükmünde kararnameye göre, ülkede salgına yönelik uygulanan ve ay sonunda bitecek olağanüstü hal (OHAL) 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

Buna göre, ülkede en az bir doz COVID-19 aşısı yaptıranlar için 9 ay, COVID-19 geçirenler için ise 6 ay geçerli olmak üzere "Yeşil Geçiş" belgesi düzenlenecek. Buna ek olarak, moleküler ya da hızlı COVID-19 testi yaptıranlar için ise "Yeşil Geçiş" belgesinin süresi 48 saat olacak.

Söz konusu "Yeşil Geçiş" belgesi, 6 Ağustos'tan itibaren restoran ve kafe gibi yerlerin iç mekanlarına, tiyatrodan sinemalara, halka açık gösteri, spor etkinlikleri (müsabaka, yarışma) ile müzeler, yüzme havuzları, spor salonları, festivaller, fuarlar, termal merkezler, tematik eğlence parkları ve bahis salonlarına girişlerde gerekli olacak.

Bu arada, "Yeşil Geçiş" belgesini doğrulamadan giriş yapan kişiler ve mekan sahiplerine 400 ile 1000 avro ceza uygulanacağı, bu ihlalin üç kez tekrarlanması halinde mekanın 1 günden 10 güne kadar kapatılacağı aktarıldı.

Kararnamede ayrıca, ülkede geçen kasımdan beri vaka artışına göre bölgeleri farklı renk kategorisinde değerlendiren uygulamada yeni kriterler belirlendi. Bundan sonra, bölgelerin renk kategorilerini belirlemede vaka artışı değil, bölgelerdeki hastanelerin doluluk oranı ana kriter olacak.

banner360
Anahtar Kelimeler:
İtalyada Olağanüstü Hal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden covid-19'a yakalananların sayısı 106'ya çıktı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden covid-19'a yakalananların sayısı 106'ya çıktı
Twitter yılın 2. çeyreğinde beklenenden fazla gelir elde etti
Twitter yılın 2. çeyreğinde beklenenden fazla gelir elde etti
Kanada Başbakanı: Kanada'da İslamofobiye yer yok
Kanada Başbakanı: Kanada'da İslamofobiye yer yok
Belçika'daki sellerde can kaybı artıyor
Belçika'daki sellerde can kaybı artıyor
Avustralya'da 12-15 yaş için BioNTech aşısına onay verildi
Avustralya'da 12-15 yaş için BioNTech aşısına onay verildi
Japonya "antikor kokteyli"nin ülke içi kullanımını onayladı
Japonya "antikor kokteyli"nin ülke içi kullanımını onayladı
Toyota Tayland'daki tesislerinde üretimi durdurdu
Toyota Tayland'daki tesislerinde üretimi durdurdu
Casus yazılım skandalı tüm dünyanın gündeminde
Casus yazılım skandalı tüm dünyanın gündeminde
BM, İsrail'in ihlallerini soruşturacak komisyon için 3 üye atadı
BM, İsrail'in ihlallerini soruşturacak komisyon için 3 üye atadı
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 176'ya yükseldi
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 176'ya yükseldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim