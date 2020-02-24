İtalya'da kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Cuma gününden bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.

Kovid-19 salgınının en çok etkilediği ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde bir ölümün daha kayıtlara geçtiği bilgisini veren Borrelli, yeni tip koronavirüsün ülkede şu ana kadar toplam 152 kişiye bulaştığını, bunlardan 3’ünün yaşamını yitirdiğini, son ölen kişinin Cremona kentinden olduğunu dile getirdi.

Borrelli, 149 hastadan 25'inin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, en çok vakanın 110 hastayla Lombardiya Bölgesi'nde olduğunu belirterek, hastalığı ülkeye taşıyarak yayılmasına yol açan "ilk kişi ya da kişilerin" halen tespit edilemediğini söyledi.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da ölen kadının aynı zamanda kanser hastası olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınının, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verildi. Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilisenin de kapatıldığı bildirildi.

AVUSTURYA, İTALYA'DAN TREN SEFERLERİNİ DURDURDU

Avusturya Federal Demiryolları (ÖBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'dan düzenlenen tren seferlerini durdurdu.

ÖBB'den yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki tren seferlerinin belirsiz bir süreye kadar askıya alındığı bildirildi.

Avusturya Haber Ajansı APA'nın haberinde, İtalya'dan Avusturya'ya gelen bir yolcu trenindeki iki kişinin Kovid-19 şüphesiyle İtalya'nın Verona kentinde bir hastaneye sevk edildiği, söz konusu kişilerde yapılan testlerin negatif çıkmasına rağmen trenin Brenner'de durdurularak, Avusturya'ya girmesine izin verilmediği belirtildi.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, konuya ilişkin APA’ya yaptığı açıklamada, Avusturyalı yetkililerin söz konusu trenin ülkeye girmesini engellediklerini, trenin İtalya tarafında tutulduğunu belirterek, ileriye dönük alınacak önlem ve atılacak adımların İtalyan yetkililerle koordine içerisinde yapılacağını söyledi.

Haberde ayrıca, halihazırda iki trenin 500'e yakın yolcuyla İtalya tarafında bekletildiği, Avusturya'nın aldığı ani karar nedeniyle çok sayıda yolcunun mağdur olduğu ifade edildi.

Öte yandan, İtalya'nın, tren seferlerinin durdurulmasına tepki gösterdiği, Kovid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edilen yolcuların virüs taşımadığının tespit edilmesine rağmen Avusturya tarafının aldığı kararın rahatsızlığa yol açtığı kaydedildi.

İSRAİL'DE BİR KİŞİDE DAHA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

İsrail’de ise bir kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edildiği duyuruldu.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan "Diamond Princess" yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 İsrail vatandaşından birinde daha virüsün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Diamond Princess gemisi yolcularında test sonucu pozitif çıkan kişinin Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki Sheba Tıp Merkezi’nde karantinaya alındığı ifade edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı cuma günü, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.

Kovid-19 virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan "Diamond Princess" yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 İsrail vatandaşı ülkeye getirilmişti. Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan 15 İsrailliden 4'ünde Kovid-19 tespit edilmiş ve bu kişiler Japonya'da tedavi altına alınmıştı.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.