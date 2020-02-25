banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115685
ALTIN
324.905
DOLAR
6.1248
STERLİN
7.9369
EURO
6.6540
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
Kudret Özersay
Kudret Özersay
Çocukları bari rahat bırakın!
Çocukları bari rahat bırakın!
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem Oluşturmak
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem...

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle komşu ülkelerde tedbirler artırıldı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölü sayısının 6'ya yükselmesi başta komşu ülkeler olmak üzere Çekya ve Macaristan gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tedbirlerin artırılmasına neden oldu.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle komşu ülkelerde tedbirler artırıldı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölü sayısının 6'ya yükselmesi başta komşu ülkeler olmak üzere Çekya ve Macaristan gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tedbirlerin artırılmasına neden oldu.

25 Şubat 2020 Salı 08:37
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle komşu ülkelerde tedbirler artırıldı
banner337

Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz, İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Sağlık Bakanı Rudi Anschober, düzenledikleri ortak basın toplantısında başta İtalya olmak üzere Avrupa'da etkisini gösteren Kovid-19 nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Başbakan Kurz, virüs hakkında ülke genelinde bilgilendirme kampanyalarının yürütüleceğini, her gün kamuoyuyla gelişmelerin paylaşılacağını kaydederek, özellikle Kovid-19'un etkili olduğu ülkelere yönelik seyahat uyarısı yapılacağını söyledi.

ROMA'DA SAĞLIK BAKANLARI KOVİD-19'U GÖRÜŞECEK

Avusturya Sağlık Bakanı Rudi Anschober de İtalya’daki gelişmelerin yakından takip edildiğini dile getirdi. 

İtalyan mevkidaşıyla konuya ilişkin görüşme yaptığını belirten Anschober, yarın İtalya'nın başkenti Roma'da komşu ülkelerin (Slovenya, Fransa, Avusturya, Almanya ve İsviçre) sağlık bakanlarıyla Kovid-19 hakkında görüşmek üzere bir araya geleceğini ifade etti. 

ÇEKYA'DAN İTALYA'YA SEYAHAT UYARISI

Çekya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Kovid-19 nedeniyle İtalya'ya seyahat edecek vatandaşlar uyarılırken, virüsün İtalya'nın kuzeyinde etkili olduğu, bu bölgeye gidilmemesi çağrısında bulunuldu.

MACARİSTAN'DA YOLCULARIN VÜCUT ISILARI KONTROL EDİLECEK

Macaristan makamlarından yapılan açıklamada, virüsün İtalya'da yayılması nedeniyle Macaristan'ın da çeşitli önlemler aldığı belirtildi.

Önlemler kapsamında, İtalya'dan Macaristan'a yapılan direkt uçuşlarla Macaristan'a ulaşan yolcuların havalimanlarında vücut ısılarının kontrol edileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İtalya'dan Macaristan'a ulaşan 11'i öğrenci 15 kişilik grubun iki haftalık karantinaya alındığı bilgisi de paylaşıldı.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 6'YA ÇIKTI

İtalyan basınında yer alan haberlerde de ülkede Kovid-19'un yol açtığı salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

banner317
Lombardiya bölgesinde dün Crema'dan sevk edildiği Brescia şehrindeki hastanede Kovid-19 taşıdığı tespit edilen ve halihazırda ileri safhada kanser hastası olduğu bildirilen bir kadının yaşamını yitirmesiyle salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 222 olarak açıklanmıştı. 

TÜRKİYE'NİN İTALYA'DAKİ MİSYONLARINDAN TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu, İtalya'da Kovid-19 salgınının yoğun olarak görüldüğü yerlerdeki Türk vatandaşlarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla uyardı.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu, an itibarıyla salgından etkilenen Türk vatandaşı olmadığını belirtirken, vatandaşların tedbirli olması için Lombardiya Bölgesel Yönetimi’nin duyurduğu önlem ve tedbirleri paylaştı.

Roma Büyükelçiliği de tüm vatandaşlardan salgın hastalıklara yönelik alınacak önlemleri titizlikle uygulamaları ve resmi makamlarca yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu. 

Kovid-19 salgınının ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verilmişti.

Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilise kapatılırken geleneksel Venedik Karnavalı iptal edilmişti.

İTALYA'DAN FRANSA'YA GELEN OTOBÜSTE YENİ TİP KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

İtalya'nın Milano kentinden Fransa'nın Lyon kentine gelen otobüsün şoförü ve bir yolcu, Kovid-19 taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 

Fransız yetkililerden yapılan açıklamada, Lyon'da yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bir otobüs terminalinde bekletilen yolcuların dışarıya çıkmalarına izin verilmediği belirtildi.

Otobüs şöförü ve bir yolcunun koronavirüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüsle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla onlarca milyon maske sipariş ettiğini açıkladı.

Diğer yandan başkent Paris'teki bir karakolun Çinli bir kişinin bayılması üzerine tedbir amacıyla kapatıldığı belirtildi. Yapılan tetkiklerin ardından bu kişinin Kovid-19 taşımadığının tespit edilmesiyle karakolun tekrar kapılarını açtığı ifade edildi.

banner335
Son Güncelleme: 25.02.2020 11:49
Anahtar Kelimeler:
Italya Kovid-19 TedbirlerItalya Koronavirüs Tedbirler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mozambik’teki kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti
Mozambik’teki kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı gösteriler sürüyor
Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı gösteriler sürüyor
Nasa'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü
Nasa'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü
Meksika'da kadın cinayetleri
Meksika'da kadın cinayetleri
Almanya'da karnaval geçidine dalan araç 7'si ağır 30 kişinin yaralanmasına neden oldu
Almanya'da karnaval geçidine dalan araç 7'si ağır 30 kişinin yaralanmasına neden oldu
ABD'li film yapımcısı Weinstein, taciz ve tecavüzden suçlu bulundu
ABD'li film yapımcısı Weinstein, taciz ve tecavüzden suçlu bulundu
ABD ve İsrail heyetleri Batı Şeria'daki bölgelerin ilhakı için toplandı
ABD ve İsrail heyetleri Batı Şeria'daki bölgelerin ilhakı için toplandı
BM'den İdlib uyarısı: Gerçek bir kan gölü göreceğiz
BM'den İdlib uyarısı: Gerçek bir kan gölü göreceğiz
İran'da 2 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran'da 2 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüsten son 24 saatte 71 kişi daha hayatını kaybetti
Koronavirüsten son 24 saatte 71 kişi daha hayatını kaybetti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim