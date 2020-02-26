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İtalya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11'e çıktı

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11'e çıktı

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 07:36
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11'e çıktı
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Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, ülkede pazartesinin ardından dün de 2 kadın, 2 erkek olmak üzere 4 kişi daha Kovid-19 nedeniyle öldü ve can kaybı 11'e ulaştı.
Ülkede dün hayatını kaybedenlerin 76, 83, 84 ve 91 yaşlarında olduğu belirtildi. Son vakalarla birlikte Kovid-19'un hızlı şekilde yayıldığı Lombardiya bölgesinde ölenlerin sayısı 9'u bulurken, diğer kayıplar ise Veneto'da oldu.
İtalya genelinde koronavirüs vaka sayısı da 323'e yükselirken, salgının diğer bölgelere de sıçramaya başlandığı gözlendi. Kuzeydeki Bergamo kentinden güneydeki Sicilya adasının merkezi Palermo kentine tatile giden 3 kişide de Kovid-19'a rastlandı.

ROMA'DA PEŞ PEŞE KORONAVİRÜS ZİRVELERİ 
Bu arada, ülkenin kuzeyi Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçerken, başkent Roma'da dün bir zirve yapıldı, bugün de başka bir önemli toplantı gerçekleştirilecek. 

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İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, dün komşu ve yakın ülkeler Slovenya, Avusturya, İsviçre, Almanya, Hırvatistan ve Fransa’dan mevkidaşlarını Roma'da ağırladı. 
Speranza, son derece olumlu bir toplantı yaptıklarını belirterek, sınırların kapatılmasının abartılı bir önlem olacağı konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Speranza, "Sınırları kapatmak, orantısız ve etkisiz bir önlem olur." dedi. 
Bakan Speranza, bugün de AB Komisyonu Sağlık İşleri Üyesi Stella Kyriakides, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Andrea Ammon ile bir araya gelecek.
İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki pek çok kent ve kasabada tüm kamu ve sosyal etkinlikler iptal edilip veya ertelenirken, iş yerleri, okullarda faaliyetlere bir hafta zorunlu ara verilmişti. 
Başbakan Giuseppe Conte de cumartesi günü olağanüstü topladığı bakanlar kurulunda, koronavirüsün hızla yayıldığı bölgelerde karantinaya alarak, giriş-çıkışların sınırlandırıldığını açıklamıştı.
 

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Son Güncelleme: 26.02.2020 11:08
Anahtar Kelimeler:
Italya Kovid-19 ölümItalya Koronavirüs ölüm
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