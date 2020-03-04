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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı.

04 Mart 2020 Çarşamba 07:41
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
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Ülkede patlak veren Kovid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. 

Borrelli, virüsün bulaştığı kişi sayısının 2 bin 263'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise düne göre 27 kişi daha artarak 79'a yükseldiğini bildirdi.
Borrelli, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 160'ı bulduğunu aktardı. 

Bu arada, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, sabah saatlerinde Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve diğer yetkililerle görüştü.

Conte'nin akşam saatlerinde parlamentoda grupları bulunan siyasi parti temsilcileriyle son durumu ve yeni önlemleri görüşmek üzere bir araya geleceği ifade edildi.

- Avrupa'da da vaka ve ölü sayısındaki artış sürüyor
Öte yandan, Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 13 vaka daha tespit edilmesiyle yeni tip koronavirüs taşıyanların sayısının 204'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Morbihan bölgesinde 92 yaşında bir hastanın daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e çıktığı bildirildi.  

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Almanya'da Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 196 olduğu kaydedildi. 

İsviçre'de de 26 kantonun 13'ünde virüs tespit edilirken, toplam teyitli vaka sayısı 55'e ulaştı. Aargau kantonundaki bir anaokulunda 44 öğrenci ve 8 öğretmen karantinaya alındı. Ülkedeki futbol maçları da ertelendi.

 İSPANYA'DA 4 MÜSABAKA SEYİRCİSİZ OYNANACAK

İspanya'da da dün 114 olan Kovid-19 vaka sayısı bugün 150'ye yükselirken, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda olduğu belirtildi. 

Madrid özerk yönetimi 46 vaka ile İspanya'da Kovid-19'dan etkilenen bölgelerin başında yer alırken, ülke genelinde 14 özerk bölgede virüsün bulaştığı hastalar olduğu bildirildi.

Hükümet yetkilileri, ek önlem almayı gerektiren bir durum söz konusu olmadığını, gelişmelere göre hareket edeceklerini açıkladı. 

Öte yandan, İspanya'da mart ayında Avrupa düzeyinde oynanması gereken bazı basketbol ve futbol karşılaşmalarının da seyircisiz olması kararı alındı.

Buna göre basketbolda 5 Mart'taki THY Euroleague'de Valencia Basket-Olimpia Milan, 19 Mart'taki Girona-Venezia, futbolda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart'taki Valencia-Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Mart'taki Getafe-Inter maçları boş tribünlere oynanacak.


 

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Son Güncelleme: 04.03.2020 10:51
Anahtar Kelimeler:
Italya Kovid-19 ölümler
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