İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12'ye çıktı

VAKA SAYISI 374 OLDU

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyinde koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü bölgeden Emilia-Romagna bölgesine gelen 70 yaşındaki bir kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylece, ülkede Kovid-19 salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Hastalığın tespit edildiği kişi sayısının 374'ü bulduğu ifade edilen haberde, virüsün ilk kez ikisi 10, diğerleri 4 ve 15 yaşındaki 4 çocuğa da bulaştığı kaydedildi.



Öte yandan, koronavirüsün hızla yayıldığı Lombardiya bölgesindeki Codogno, Casalpusterlengo ve Lodi beldelerindeki hastanelere İtalyan jandarmasının sağlık işlerinden sorumlu ekiplerinin gönderildiği ve ekiplerin koronavirüse ilişkin analizler yaptıkları bildirildi.Koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki pek çok kent ve kasabada tüm kamu işleri ve sosyal etkinlikler durdurulurken, iş yerleri ve okulların faaliyetlerine bir hafta zorunlu ara verilmişti.Başbakan GiuseppeConte de 22 Şubat Cumartesi günü olağanüstü topladığı Bakanlar Kurulunda, koronavirüsün hızla yayıldığı bölgelerin karantinaya alınarak, giriş-çıkışların sınırlandırıldığını açıklamıştı.Türk Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamayla, Türk vatandaşlarına, zorunlu olmadıkça İtalya'da koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü bölgelere seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.