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İtalya'da koronavirüs tedbirleri artıyor

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasının önüne geçmek için hazırlanan başbakanlık kararnamesi doğrultusunda Birinci Futbol Ligi Serie A karşılaşmalarının seyircisiz olarak oynatılacağını duyurdu.

İtalya'da koronavirüs tedbirleri artıyor

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasının önüne geçmek için hazırlanan başbakanlık kararnamesi doğrultusunda Birinci Futbol Ligi Serie A karşılaşmalarının seyircisiz olarak oynatılacağını duyurdu.

05 Mart 2020 Perşembe 08:20
İtalya'da koronavirüs tedbirleri artıyor
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İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) yapılan açıklamada, federasyonun İtalyan hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadele etmek ve halk sağlığını korumak için uygulamaya koyduğu hükümleri ve diğer bilgilendirmeleri dikkate aldığı, Serie A Birliği tarafından düzenlenen tüm karşılaşmalarda başbakanlık kararnamesinin ilgili hükümlerinin uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, buna göre kararnamede belirtildiği üzere, spor müsabakalarının kesintiye uğramasını önlemek için karşılaşmaların seyircisiz oynatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Hükümetin 4 Mart tarihli kararnamesinin, aksi bir tarih belirtilmedikçe 3 Nisan’a kadar geçerli olduğu, İtalyan basınında bunun da Serie A’da tribünlerin 1 ay kadar kapalı kalacağı anlamına geldiği belirtildi.

Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında bugün toplanan bakanlar kurulu, gün boyu ülkede hızlı şekilde yayılan yeni tip koronavirüse yönelik alınacak önlemleri belirleyen başbakanlık kararnamesi üstünde çalışmıştı.

Ülkede, son olarak Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükselirken, vaka sayısı ise 2 bin 706'ya çıkmıştı. 

AB'den bütçe esnekliği talep edildi

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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa Birliği’nden (AB) bütçede olabilecek tüm esneklikleri talep edeceklerini söyledi.

Kovid-19’dan son iki hafta içinde 107 kişinin öldüğü ve vaka sayısının 2 bin 706 olduğu İtalya’da, Başbakan Conte, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından paylaştığı video ile halka hem bilgi verdi hem de virüsten korunma yöntemlerini anlattı.

"Bizim ülkemiz ilk kez ulusal boyutta acil durumla yüzleşmekle karşı karşıya kalmıyor." diyen Conte, İtalya'nın bu mücadelede teslim olmayacağını belirtti.

Koronavirüs hadisesinin siyasi bir kriz olmadığını anlatan Başbakan Conte, "Hepimiz, aynı gemideyiz. Kim dümenin başındaysa onun rotayı belirleme zorunluluğu vardır. Daha fazla çaba göstermeliyiz, birlikte yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle bazı kişilerin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bunun endişeye yol açtığını kaydeden Conte, "Olumlu veri ise İtalya'da virüs bulaşanların büyük bir bölümünün iyileşiyor olması." dedi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın ülkede ihtiyaç duyulan yoğun bakım ünitelerinin artırılması için talimat verdiğini dile getiren Başbakan, "Ancak şunun farkında olmalıyız ki bütün çabalara rağmen bu sağlık tesislerini kısa zamanda devreye sokmak mümkün değil. Bu nedenle ilk amacımız, enfeksiyonun bulaşmasını kontrol altına almak olmalıdır." diye konuştu.
Conte, herkese sorumlu davranma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Sık sık ellerinizi yıkayın, mendile ya da dirseğinizin arasına hapşırın veya öksürün, sosyal temaslarınızda araya 1 metre mesafe koyun, sarılmalardan, el sıkışmalarından, kalabalık yerlerden kaçının. Okullarda ve üniversitelerde eğitim faaliyetleri askıya alınacak ve daha fazla bulaşma riskini önlemek için kamuya açık spor etkinlikleri gerçekleşmeyecektir."

Koronavirüsün, ekonomiye etkisine de değinen Başbakan Conte, İtalyan ekonomisinin bir "şok tedavisi"ne ihtiyacı olduğunu dile getirdi ve "Olağanüstü durumlar, olağanüstü önlemler gerektirir. AB’den bütçede olabilecek tüm esnekliği, İtalyan ailelerini ve girişimlerini desteklemek için talep ediyoruz. Avrupa bizi takip etmek ve çabalarımızı desteklemek zorunda kalacak." değerlendirmesinde bulundu. 

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Son Güncelleme: 05.03.2020 09:52
Anahtar Kelimeler:
FutbolSeri AItalya Koronavirüs
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