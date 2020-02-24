banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114789
ALTIN
330.244
DOLAR
6.1263
STERLİN
7.9207
EURO
6.6481
Ersin Tatar
Ersin Tatar
Ersin Tatar yol ayrımında
Ersin Tatar yol ayrımında
Tatar, Golü ‘’Atar’’ Mı?
Tatar, Golü ‘’Atar’’ Mı?
Tolga Atakan’ın dikkatine!
Tolga Atakan’ın dikkatine!

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

24 Şubat 2020 Pazartesi 13:39
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
banner337

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.
İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, ülkede Kovid-19'un yol açtığı salgın nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi.
Lombardiya Valisi Attilio Fontana, Bergamo kentinde müşahede altındaki 84 yaşında bir erkek hastanın Bergamo kentinde hayatını kaybettiğini açıkladı. 
Sivil Savunma Ajansı Başkanı Angelo Borrelli de Caselle Lanne kentinde 88 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

banner317
Böylece ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaştı.
Şu ana dek merkezi Milano olan Lombardiya bölgesinde 167 vaka, merkezi Venedik olan Veneto bölgesinde 27 vaka, merkezi Bolonya olan Emilia-Romagna bölgesinde 18 vaka, merkezi Torino olan Piyomente bölgesinde 4 ve başkent Roma'nın içinde yer aldığı Lazio bölgesinde 3 vaka tespit edildiğini kaydeden Borelli, can kayıplarından 4'ünün Lombardiya'da, birinin ise Veneto'da görüldüğünü ifade etti.
Borelli, Kovid-19 tespit edilen 99 kişinin hastanelerde tedavi edildiği, 23'ünün yoğun bakımda, kalanların ise evde müşahede altında olduğunu dile getirdi.
Kovid-19 salgınının ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verildi. Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilise kapatılırken geleneksel Venedik Karnavalı iptal edildi.
 

banner335
Son Güncelleme: 24.02.2020 17:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail Yeni Tip Koronavirüs Endişesiyle Güney Korelileri Ülkeden Çıkarıyor
İsrail Yeni Tip Koronavirüs Endişesiyle Güney Korelileri Ülkeden Çıkarıyor
Kuveyt, Koronavirüsle Mücadelesinde Kullanılacak Malzemelerin İhracatını Yasakladı
Kuveyt, Koronavirüsle Mücadelesinde Kullanılacak Malzemelerin İhracatını Yasakladı
Lavrov:
Lavrov: "idlib İçin Bir Dizi Müzakere Hazırlığı Yapılıyor"
Çin, Kovid-19 Salgını Nedeniyle Yıllık Meclis Toplantılarını Erteledi
Çin, Kovid-19 Salgını Nedeniyle Yıllık Meclis Toplantılarını Erteledi
Fırtına Nedeniyle Polonya Ve Çekya'da 100 Binin Üzerinde Ev Elektriksiz Kaldı
Fırtına Nedeniyle Polonya Ve Çekya'da 100 Binin Üzerinde Ev Elektriksiz Kaldı
Almanya’da Karnaval Geçidi Sırasında Bir Araç Kalabalığın Arasına Daldı
Almanya’da Karnaval Geçidi Sırasında Bir Araç Kalabalığın Arasına Daldı
Trump, Hindistan'da 100 Bin Kişiye Hitap Etti:
Trump, Hindistan'da 100 Bin Kişiye Hitap Etti: "yeni Delhi Yönetimiyle Yaklaşık 3 Milyar Dolarlık Savunma Anlaşması İmzalayacağız"
İran, “Kum'da koronavirüs nedeniyle 50 kişinin öldüğü“ iddiasını yalanladı
İran, “Kum'da koronavirüs nedeniyle 50 kişinin öldüğü“ iddiasını yalanladı
İdlib'de 18 Sivil Yerleşim Rus Bombardımanı Altında
İdlib'de 18 Sivil Yerleşim Rus Bombardımanı Altında
İngiltere'de siyahiler için yara bantları piyasaya çıktı
İngiltere'de siyahiler için yara bantları piyasaya çıktı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim